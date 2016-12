Alcalde pide mesura en cortes por Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque no conoce a profundidad la Ley del Agua, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez dijo que debe existir mesura de las autoridades al momento de hacer los cortes del servicio.



El Presidente Municipal señaló que solamente conoce lo que ha sido publicado en los medios informativos y que no se le ha entregado un ejemplar de la misma.



Indicó que el servicio del agua es un derecho humano, aunque no gratuito, y en ese sentido debe de garantizarse el abasto a las personas.



Dijo que todos deben hacer un esfuerzo para tener este servicio, ya que pagar el agua sirve para que llegue a otras personas que no cuentan con él.



Agregó que debe haber mesura al aplicarse, ejemplificándolo con el caso de algún ciudadano que por cuestiones económicas no pueda hacer su pago.



En ese caso la persona debe acreditar su situación y al ser así se debe evitar el corte del servicio.



“Sobre todo en Mexicali que en el tiempo de verano puede ser la diferencia en cuanto a la vida”, expresó.



Mencionó que tiene conocimiento que la Ley pretende hacer más eficientes las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y les da facultades para ser más eficaces en la prestación del servicio.



Además, dijo saber que se contempla un incremento en la tasa de cobro pero desconoce los demás detalles de la misma.