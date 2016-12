Sindicatura encuentra Inconsistencias en bases otorgadas

MEXICALI, Baja California(GH)

Se han encontrado inconsistencias en la entrega de bases realizada por la administración del 21 Ayuntamiento y que fue denunciada por la Coparmex Mexicali, manifestó la síndico Blanca Villaseñor Pimienta.



La funcionaria municipal dijo que cada caso que recibieron de la pasada Sindicatura tiene su propio seguimiento, con algunos indiciados pero a los que le hace falta la investigación y recopilación de información.



Puso como ejemplo la denuncia por la entrega de bases que hizo Coparmex Mexicali, donde solamente estaba la queja y se hizo una solicitud de información, pero hasta ahí se llegó.



Explicó que la pasada Sindicatura pidió a Oficialía Mayor que aclarara el otorgamiento de las más de 90 bases denunciadas y la respuesta fue turnada durante la primera semana de noviembre.



Dentro de la carpeta entregada, venía la explicación y conclusión del otorgamiento de tales bases donde en teoría debió haber sesionado la Comisión Mixta de Escalafón.



No obstante, afirmó que se han encontrado inconsistencias, ejemplificándolo con la falta de coincidencia entre las fechas de entrega de bases y los formatos utilizados.



“Esto nos da ciertos elementos que nos señalan que se hizo a toro pasado”, expresó la funcionaria municipal.



A la Sindicatura Municipal le toca discernir esa información y ver hasta dónde pudiera llegar una posible responsabilidad de darse el caso.



Otro ejemplo señalado fue el de la suspensión del ex director de Obras Públicas, Fernando Salazar Goycolea, la cual continúa bajo investigación al relacionarse directamente con el caso Racota.



“En teoría sigue suspendido, pero es algo que se debe de resolver en esta administración”, afirmó Villaseñor Pimienta.



Mencionó que con el simple hecho de negarse a entregar la carpeta de obra ya hay materia para determinar alguna responsabilidad.



No obstante, dijo que mientras no esté formalmente inhabilitado pudiera ejercer otro cargo público porque de lo contrario se estarían violando sus derechos humanos.



En el Ayuntamiento solamente está suspendido en la Dirección de Obras Públicas, indicó, por lo que en dado caso pudiera ser funcionario municipal en cualquier área a excepción de donde se encuentra suspendido.