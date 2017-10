Cultura de prevención la salvó del cáncer

MEXICALI, Baja California(GH)

Cada mes realizaba sus exploraciones y todos los diciembres acudía a realizarse la mamografía: Rutina que salvó la vida a Leticia López de pertenecer a las crecientes listas de muertes por cáncer de mama.



Una excelente cultura de la prevención, conjugada con una actitud positiva y llena de fortaleza, fueron la fórmula ideal para salir bien librada del cáncer que comenzaba a desarrollarse en uno de sus senos.



López platicó que en enero del año 2013 inició la lucha contra el cáncer a sus 55 años, sometiéndose a cirugías, quimioterapias y radiaciones, con todos los efectos secundarios que implican los tratamientos.



“A mí no me tumbó, me ponía pelucas, turbantes, sombreros, bendito Dios, me encantan los sombreros, cada tres meses me hago el chequeo de todo, órganos, ultrasonido y mastografía, todo pinta muy bien”, explicó.



Portando muy orgullosa una camiseta color rosa con la leyenda “sobreviviente” en el idioma inglés, enfatizó que la actitud es muy importante a la hora de enfrentar el cáncer, mostrando alegría y siendo positiva.



“Siempre he sido de las personas que cada año se revisa, cada diciembre, estaba en el paso del climaterio, y la doctora me dijo que me iban a revisar de una vez, en junio del 2012 salí bien del ultrasonido”, recordó.



Ese año pospuso su revisión de diciembre 2012, a enero del año 2013, debido a que su hija se casaría, en apenas seis meses, desarrolló una bolita cancerígena que detectaron en los estudios.



López asegura que la detectaron a tiempo, por eso se dedica a contar su experiencia a las mujeres, ya que la prevención fue una pieza clave para que pudiera salir adelante de la enfermedad.



Recomendó practicar la autoexploración y la mastografía, que si bien duele, es un pequeño sacrificio, ya que sería más dolorosa una detección tardía de cáncer de mama.



Precisó que gracias a la oportuna detección no le quietaron todo el seno, además se valió del baile, ejercicio y una buena alimentación para no caer en una depresión, lo que ayudó a sus tres hijas y a su esposo a no decaerse.



“Como yo siempre estuve fuerte, mi familia lo tomó bien, mi esposo en un inicio se quería doblegar ante el impacto de la posibilidad de perder a su media naranja”, señaló.



“Quiero vivir y la vida es hermosa, así que hay que disfrutarla, la prevención y la fortaleza fue lo que me sacó adelante”, enfatizó. Comentó que en marzo del 2013 inició las quimioterapias, en mayo cumplió años, así que se hizo una fiesta que tendría un desfile de turbantes, pelucas y sombreros, por parte de todos los invitados.



López se unió al lazo humano de la fundación Mujeres que Viven, donde aprendió la importancia de rodearse de personas que pasan por lo mismo, también acudió al grupo Por amor a la vida.



Un año y dos meses le falta para que le den de alta, hasta ahora no ha aparecido nada malo en sus estudios. En un momento tuvo dolor en un pecho, que se agudizaba al respirar profundo y sospechó que había vuelto el cáncer y causado metástasis.



El oncólogo la revisó e hizo muchos estudios, pero descartó cualquier problema, sólo un susto que la hizo reflexionar, por lo que sigue en la causa, el próximo 28 de octubre estará coordinando el calentamiento para la caminata previa al lazo humano que realizan año con año.