Salen 40 mil a limpiar todo mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi 40 mil personas participaron en el décimo sexto operativo masivo de limpia y reforestación ‘Mexicali Queremos Verte Bien’, organizado por la asociación civil Todos Somos Mexicali.



La jornada anual se organiza desde el 2008 para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, fomentando una mayor y mejor participación ciudadana.



Durante su novena edición reunió a 39 mil 166 voluntarios, quienes rehabilitaron espacios en diversas zonas de Mexicali y su Valle. Se trata de personas de todas las edades, integrantes de 104 comités vecinales, 200 organismos públicos y privados, y 100 instituciones educativas de todos los niveles, detalló Guillermo Galván Sariñana, presidente de Todos Somos Mexicali.



Destacó la presencia del alcalde Gustavo Sánchez y colaboradores del 22 Ayuntamiento de Mexicali, quienes facilitaron y operaron maquinaria que permitió maniobrar escombros y basura acumulada.



Desde las 6:00 y hasta las 12:00 horas del sábado 21 de octubre, todos ellos eliminaron 5 mil metros cuadrados de graffiti, y plantaron mil 100 árboles en diferentes puntos de la ciudad.



También removieron pendones y anuncios viejos que generaban contaminación visual. “La ciudad más limpia es la que menos se ensucia, sin embargo hay quienes siguen ensuciándola y por eso tenemos que salir a limpiarla. Hay niños que vienen participando desde hace 8 ó 9 años, y cuando crecen con este tema de la participación se convierten en mejores ciudadanos, es parte de la cultura cívica que creamos”, señaló Galván.





BUSCAN ‘PULMONES’



El operativo de limpia de este año se focalizó en un terreno de 5 hectáreas de superficie ubicado entre los fraccionamientos Mayakhan y Bosques del Sol, cercano a la zona dorada de la ciudad.



Poco más de 2 mil voluntarios apoyados por maquinaria de la Cespm retiraron basura, restos de bloques de cemento y maleza del lugar, dándole un aspecto diferente y limpio. “Se trata de cuatro hectáreas propiedad del Municipio y una hectárea del Gobierno estatal.



No hay pulmones en esta zona, soñamos con que se convierta en uno. Es un buen proyecto, es un sueño, no está autorizado pero estaba sucio, decidimos limpiarlo y estamos en ese proceso”, explicó el presidente de la asociación.



Dijo que en el transcurso del año, con diversas actividades a favor de la ecología e imagen urbana, Todos Somos Mexicali se acerca a su propósito. “Por supuesto que falta mucho.



Seguimos exhortando a que los ciudadanos no tiremos la basura, que no infrinjamos el Reglamento Municipal, en ningún sentido y que participemos en estas actividades”, finalizó.