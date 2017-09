Sentía que mi corazón se salía: Betty

MEXICALI, Baja California(GH)

Las alarmas sonaron, la gente lloró y la angustia fueron los actores de lo vivido durante y a los minutos posteriores del sismo de 7.1 grados que cimbró a la Ciudad de México (CDMX) el pasado 19 de septiembre, narró Betty Rojas.Desde Mexicali acudió para atención médica a uno de sus hijos y fue acompañada de toda la familia y cuando en el hotel esperaban la hora para la cita, el terremoto comenzó a vibrar las paredes.“Comenzamos a sentir que todo se movía, primero a los lados, después de un lado al otro, todos queríamos salir, era una corredera por las escaleras…”“La gente comenzó a salir como estaba, sin ropa, en short, descalzos, vivimos una experiencia muy difícil, cuando ya estábamos en la explanada del hotel, la gente comenzó a llorar”, recordó.El hotel ubicado junto al Parque Hundido por Insurgentes Sur fue testigo de cómo la vialidad formó un río de personas.“Todo el mundo llorando, queriéndose comunicar con sus familias, no había quien pusiera orden, no había semáforos; claro que temí por mi vida, sentí que nos iba a caer todo…”“La gente tardó en reaccionar, estábamos todos en shock, la preocupación era querer saber cómo estaban los seres queridos pero no había líneas telefónicas”, dijo.La réplicaTodos sobre Insurgentes, se negaron a regresar al Hotel o las oficinas por temor a una réplica.“Decían que siempre viene una replica y permanecíamos afuera pensando que venía una replica, no se si hubo, no la sentimos pero cuando entramos al hotel vimos muchas puertas del hotel que no sirvieron, se atrancaron…”“Como son con tarjeta, muchas puertas se quedaron atoradas y tuvieron que desarmarse, empezaron a quitar puertas y en una de esas escuchamos como había gente atorada que se quedaron en el cuarto”, recordó.El mismo 19 de septiembre por la mañana fue testigo Betty del simulacro por el 32 aniversario del sismo de 1985, pero cuando llegó el nuevo movimiento telúrico, las personas dejaron de lado lo aprendido.“El simulacro había sido con orden pero les ganó el temor, no atendieron a las recomendaciones, al orden, todo mundo salió corriendo, muchos llorando, yo también lloraba…”“Fueron mis hijos quienes me traía a la calma, me decían mamá tranquila estamos bien, pero yo sentía que mi corazón se salía, sentía que mis piernas no respondían, que me faltaba el aire…”“Sentía temor de que todo se desplomara, se escuchaba mucho ruido y truenos, como si hubiera explosiones, todas las estructuras se movía, los ventanales se rompieron, había mucha corredera”, narró.Betty Rojas vivió en carne propia dos sismos de 7.1 grados, el de Mexicali y el de la CDMX, pero afirmó que el del pasado 19 de septiembre se sintió más fuerte.“A parte que no estas en tu tierra y tu gente, nos sentíamos solo, yo lo sentí más fuerte, además estábamos en el quinto piso, era un movimiento extraño…”“Lo sentí que se movía y luego que brincaba, no se perdía caminar, se dificultaba y teníamos que bajar por las escaleras”, recordó la mexicalense.