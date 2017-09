Confirma PGJEBC refresco con metanfetamina

MEXICALI, Baja California(GH)

Las pruebas periciales que se realizaron en las botellas de refresco “Seven Up”, que causaron la muerte de un hombre y la intoxicación en siete más en Mexicali, arrojaron positivo a la presencia de metanfetaminas, confirmó Fernando Ramírez Amador.



El subprocurador de Justicia confirmó que las pruebas que se realizaron a las botellas aseguradas resultaron contener metanfetamina líquida, lo que causó la intoxicación este pasado domingo por la tarde en el valle de Mexicali.



Además, el lote de más de 100 mil piezas del refresco decomisados por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, permanece asegurado, mientras se realizan muestreos para saber qué otros envases contienen el narcótico, comentó.



De los resultados emitidos por la Dirección de Servicios Periciales que se entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se ha pasado un reporte a la Procuraduría General de la República, lo que ha iniciado otra investigación.



Igualmente, la PGR ha tomado muestreos de los lotes decomisados de esta bebida que causó una muerte en el Valle de Mexicali y la intoxicación de otras siete. José María Soto Gastelum, de 35 años fue quien perdió la vida y tras la cual la PGJE inició una investigación de tipo penal.



El caso tomó relevancia nacional, pues se determinó que el lote de bebidas que arribó a las tiendas en el ejido Jalapa, donde fueron adquiridas por los intoxicados, llegó desde Hermosillo, Sonora, que distribuye en gran parte de la región.



Mientras tanto, la empresa embotelladora ha detenido temporalmente la presentación de “Seven Up”, de dos litros, hasta que se aclare lo ocurrido.



EMITE PEPSICO SU POSICIONAMIENTO



La compañía embotelladora “Bebidas Purificadas, S. de R. L. de C. V.”, emitió un posicionamiento respecto a los hechos ocurridos desde el pasado domingo, y a la cual este reportero pudo contactar en busca de una entrevista o comentarios sobre lo sucedido. En respuesta, la empresa señaló que colaborará con las autoridades para esclarecer lo sucedido, incluso “ejerciendo acciones legales a nuestro alcance”.



Grupo GEPP y 7 Up toman muy en serio el incidente aislado, reportado por las autoridades locales el pasado domingo 17 de septiembre, en un ejido cercano a Mexicali, Baja California.



Nuestra principal preocupación es la salud y la seguridad de nuestros consumidores y por lo tanto, estamos cooperando plenamente con las autoridades federales y locales en la investigación.



Para apoyar la investigación y extremar precauciones hemos suspendido la distribución de 7 Up 2 litros en Mexicali y sus alrededores temporalmente.



Grupo Gepp y 7 Up basan sus acciones en la ética y la transparencia, siguiendo estrictos procesos de control de calidad para producir todas sus marcas, usando siempre ingredientes seguros, y cumpliendo con la normativa Mexicana.



En relación a la supuesta ingesta de bebida comercial mente conocida como 7Up de algunos consumidores en los Ejidos Nuevo León y Jalapa, en las cercanías de la ciudad de Mexicali, Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V. informa:



• La seguridad alimentaria es una prioridad absoluta, y tomamos muy en serio cualquier aspecto relacionado con la calidad de todos nuestros productos.



• Tenemos estrictos procesos de calidad y seguridad alimentaria que cumplen con altos estándares globales en la manufactura de todos nuestros productos.



• La producción siempre emplea ingredientes que son aptos para el consumo humano y que cumplen plenamente con la legislación vigente.



• Estamos en contacto permanente con las Autoridades competentes para que se investiguen y se esclarezcan los hechos.



• Reiteramos nuestro compromiso de total colaboración con las Autoridades conforme al marco legal, incluso ejerciendo las acciones legales a nuestro alcance.



• Nuestra prioridad son los consumidores.