Declara el IEEBC incompetencia para autorizar dos plebiscitos

MEXICALI, Baja California(GH)

El Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) se declaró incompetente para dar respuesta a las solicitudes de plebiscito hecho por ciudadanos de Ensenada y Tijuana.



En la resolución de ambos dictámenes, se señalaba que la autoridad competente para conocer de las solicitudes ciudadanas de plebiscito es el Municipio a través de los Consejos Municipales de Participación Ciudadana.



Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Ieebc, se sometieron a consideración los dictámenes con las solicitudes de plebiscito hechas por ciudadanos de Tijuana y Ensenada.



Los tijuanenses buscaban dar marcha atrás a la decisión del Cabildo de Tijuana de incrementar las tarifas de transporte público y a la aprobación de la concesión del servicio de alumbrado público.



Los ensenadenses buscaban dar reversa al incremento del 30% en las tarifas del transporte masivo de pasajeros.



Los dictámenes de ambos recursos señalaban que el Ieebc se declaraba incompetente para conocer de las solicitudes de plebiscito.



Además, estas resoluciones debían enviarse a los Presidentes Municipales de los respectivos Municipios, dentro de un plazo de tres días hábiles, para los efectos a los que haya lugar.



El Ieebc, para esta decisión, utilizó como sustento legal una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el pasado 5 de agosto del 2015.



En dicha sentencia, la Sala Superior revocaba una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) derivada de la solicitud de plebiscito presentada por el Frente Estudiantil Mexicalense (FEM).



Tras el análisis hecho por los magistrados electorales federales, declaraban que la autoridad competente para conocer de la solicitud ciudadana de plebiscito era el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.



Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría de votos por los consejeros electorales.



Solamente el consejero Daniel García García hizo un voto razonado en contra, considerando que en ambos Municipios existía un vacío legal al no contar con una reglamentación o marco legal vigente en la materia.



El representante del PRD, Rosendo López Guzmán, dijo estar en desacuerdo con la determinación aunque así lo marcara la Ley.



Indicó que sucederá lo mismo que ocurrió en Mexicali con la solicitud de plebiscito, donde el Ayuntamiento fue juez y parte, además de dar largas a los solicitantes para darles respuesta.



Señaló que este plebiscito no se va a realizar, porque los Ayuntamientos no van a crear estos organismos para desarrollarlos.