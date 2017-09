Instalar la fibra óptica para C5 cuesta 69 mdp, dice mandatario

MEXICALI, Baja California(GH)

La razón por la que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) podría costar 69 millones de pesos al año, es por la instalación de fibra óptica, según autoridades.



El gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, recalcó que por ese motivo es que el precio es muy elevado, el cual asciende a los 680 millones de pesos en su totalidad.



Presumió que en Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, cuentan con uno y les ha funcionado, quienes debieron invertir 2 mil 200 millones de pesos.



Dijo que el C4 es insuficiente, ya que conforme va creciendo la población, se ve rebasado, por lo que deben de incrementar la eficiencia, lo cual lograrían con un C5.



“Si no es ahora, deberá ser en un futuro, mientras más tiempo pase más caro será, el C5 tiene la característica de que todas las dependencias estarán ahí, es por que se manejará inteligencia de todos los órdenes de Gobierno”, informó.



“El costo en realidad es por la instalación de la fibra óptica, además de las 400 cámaras, 33 marcos detectores de placas, a su vez contiene la adquisición y distribución de 10 mil cajas de alertas ciudadanas”, comentó.



En este momento señaló que no tienen cámaras, por lo que tienen que depender de empresas y comercios que sí tienen cámaras, calificando que las herramientas de este tipo y muchas otras son indispensables.



“Piden mayor seguridad, para esto necesitan más instrumentos, es un proyecto trabajado desde hace años por funcionarios y empresarios, fuimos a Guanajuato para ver cómo funciona y palomearon el proyecto, con la seguridad no se juega”, comentó.



Declaró que los 680 millones de pesos no los tienen, no están en caja, por lo que no los pueden invertir en policías, ya que se trata de un contrato plurianual, con una empresa que se licitaron a nivel nacional.