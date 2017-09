Laboran en zona de desastre 34 rescatistas de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

En la zona de desastre por el terremoto del pasado 19 de septiembre que causó grandes estragos en la Ciudad de México, Morelos y Puebla, se encuentran trabajando 34 rescatistas y dos binomios caninos de Baja California.



El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, precisó como fue que se decidió cancelar el viaje del resto de brigadistas del estado, que se habían convocado para el auxilio de los damnificados.



“En cuanto nos enteramos de este importante terremoto, activamos el protocolo local, logrando en tres horas tener hasta 72 rescatistas con equipo y binomios, (perros de rescate)”, detalló.



El Centro de Protección Civil Nacional tomó el mando, debido a que ellos realizan la coordinación, quienes determinaron que ya no era necesario el envío de más personal de rescate, no sólo de Baja California, sino de otros estados.



Primero se enviaron 25, luego nueve, todos de Tijuana, de ahí querían seguir enviando el resto, después recibieron la indicación de que ya no eran necesarios, porque ya tenían cubierto con las fuerzas voluntarias internacionales, declaró Vega.



“Fue una buena noticia que no necesitaban más, porque quiere decir que los resultados no son aun más graves”, informó el gobernador del estado.