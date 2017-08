Mexicali está de luto

MEXICALI, Baja California(GH)

La periodista, escritora y promotora cultural en Mexicali, la señora Norma Bustamante ofreció para PERIÓDICO LA CRÓNICA unas palabras en honor al fallecido maestro Valdemar Jiménez Solís.



“Creo que nuestro Estado, especialmente Mexicali ha perdido a uno de los hombres más grandes en las letras y en la literatura, especialmente en la poesía”.



“Su legado es inconmensurable y sobre todo quedará para siempre su maravilloso poema ‘Mexicali’ cuyo primer verso es: Con el metal humilde del universo trataré de pagarte Mexicali…”.



“Hoy la capital de Baja California está de luto”, expresó la también conductora de noticias de Canal 66.



Bustamante amablemente compartió su más entrañable anécdota que vivió al lado del Maestro Valdemar.



“Tuve la fortuna de que me invitara, cada que podía me invitaba a que yo fuera parte del ‘team’ de declamadoras que él escogía para declamar sus poemas”.



“Y era dificilísimo después escoger cuáles porque todos eran extraordinarios, pero hay uno que me impactó muchísimo que se llama: ‘Quiero Morir Empapelado’, en donde él hacía un petición a su familia, que cuando muriera lo enterraran con todos sus papeles”.



“Hoy cuando me entero de la noticia de su muerte me pregunto sí murió empapelado”, compartió Bustamante en honor al escritor y poeta, Valdemar Jiménez Solís.