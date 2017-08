Trabajan los bomberos casi 'con las uñas'

MEXICALI, Baja California(GH)

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali continúan realizando su loable labor para salvaguardar la integridad de los cachanillas ante cualquier percance, a pesar de sufrir carencias en equipo.Una de las principales carencias con las que cuentan son las máquinas, siendo un total de 40 utilizadas en las 22 estaciones que se tienen en Mexicali y su Valle, las cuales son suficientes para responder.Gabriel Gómez Ruiz, director del Cuerpo de Bomberos aceptó que se tienen carencias, como en cualquier otra parte, y en tema de las unidades son suficientes para realizar el trabajo pero no se tienen de repuesto.“Claro que se tienen sus deficiencias y algunas de éstas ya requieren, en su mayoría, ser reemplazadas, ya que tienen mucho desperfecto mecánico, descomposturas diarias de diversas partes, como cualquier vehículo”, comentó.De las actuales máquinas entre el 30 ó 40% de éstas, siendo aproximadamente diez, ya es necesario realizarles un cambio, las cuales a pesar de esto continúan operando de manera diaria.En algunas ocasiones las unidades al momento de movilizarse a un lugar donde se notificó una emergencia, debido a estos desperfectos han tenido que salir de circulación quedando a medio camino.Informó Gómez Ruiz que debido a que son equipos muy especiales estas unidades el tiempo de reparación en ocasiones varían entre dos o tres días, teniendo mecánicos especiales para esto.La falla de unidades es algo que preocupa a la corporación de bomberos, debido a que las fallas que puedan presentar en algún momento pueden dejar sin protección a alguno de los elementos.“Si tenemos unidades nuevas están protegidos los elementos, ya que sabemos que no fallará, pero si estamos con una máquina que se pare o deje de tirar agua, eso representa la vida del bombero”, dijo.Actualmente el Patronato de Bomberos y Protección Civil, A.C., de Mexicali se encuentra trabajando para la adquisición de una nueva unidad, la cual se busca a un precio más económico.Equipo de protección personalDentro del Cuerpo de Bomberos se cuenta con 244 elementos de base en las estaciones de Mexicali y el Valle, cada bombero cuenta con su equipo propio para usar cuando la ocasión lo amerite.De estos comentó el director de Bomberos que ya deben ser cambiados debido a que en su mayoría el equipo que se tiene ha sido donado y cuenta con mucho tiempo de uso.“El último equipo que nos dieron fue hace ya seis u ocho años y este traje en su tiempo de caducidad, así como se usa en Mexicali, tiene un tiempo máximo de tres a cuatro años para usarse”, dijo.Bomberos arreglan los uniformes con la finalidad de que puedan utilizarse.No es sólo que pueda verse feo, quemado o roto el equipo, sino que es la consistencia de la protección del elemento, ya que algo que deben de ver es el interior del equipo el cual si se encuentra bien no existe problema.“Lo externo para nosotros es estética, si nos sirve para protección pero lo importante para nosotros es el interior de equipo, ya que tiene protección para patógenos ligeros, guarda temperatura del cuerpo”, manifestó.Este último apoyo dado por el Ayuntamiento de Mexicali dotó a los elementos con 240 chaquetones nuevos, siendo una inversión cercana a los 12 millones de pesos para la protección de bomberos.Actualmente el 22 Ayuntamiento brindó de ropa y calzado especial para la corporación, y se busca de algún fondo para poder brindar equipo nuevamente al personal.Para poder tener el personal adecuado por cada una de las estaciones que se tienen se necesitarían alrededor de 230 elementos más sólo para las estaciones que se encuentran actualmente.Como se ha dicho la corporación cuenta con 244 elementos distribuidos en las 22 estaciones que se dividen en tres turnos que laboran durante 24 horas al día descansando 48 horas.“Esto es para que este adecuado conforme a la norma, pero para ser más eficientes con 118 elementos somos más eficientes de lo que tenemos actualmente”, confirmó.Esto es algo que no se ha logrado realizar debido a que no se ha tenido autorización para más plazas, además que se encuentran esperando que se restituyan aquellos que fueron jubilados o fallecieron.Una vez pudiendo liberarse entre las 18 ó 20 plazas que se tienen en espera de que se liberen, se podrá proceder a contratar a más personal.Los ‘tragahumo’ trabajan en ocasiones exponiendo su integridad física.Un proyecto se tiene actualmente en el Ayuntamiento de Mexicali para brindar el apoyo a la ciudadanía sobre todo a la zona Oriente, el cual hasta el momento sólo se dijo podría ser una nueva base de operación.“Necesitamos crecer en estaciones, sobre todo para el lado Sur y Oriente, lo que es González Ortega, la verdad que si para poder acortar tiempos, mayor cobertura y ser más eficientes”.12 millones de pesos para equipo de bomberosSin apoyo para equipo de bomberosSin apoyo para equipo de bomberosSin apoyo para equipo de bomberos hasta el momento