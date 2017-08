Disfrutan eclipse al iniciar ciclo

(GH)

Entre bromas, compañerismo e interés por el evento, alumnos de diferentes planteles y niveles educativos atestiguaron el eclipse solar, visible la mañana de ayer en esta ciudad.Aunque hubo reportes de ausentismo en algunos planteles, porque los padres no quisierona sus hijos por el eclipse.acudió a algunos planteles para recoger las impresiones de la comunidad estudiantil.Además de la expectativa del regreso a clases, los estudiantes se encontraban emocionados por el acontecimiento.Así lo demostraron quienes estudian en la Preparatoria Cbtis 140.Alrededor de las 9:42 horas, previo a su ceremonia de honores a la Bandera, los jóvenes se distribuían en pequeños grupos sobre la explanada de dicho plantel.“¿A qué hora va a empezar?”, “¡Mira, ya está cambiando de color la luz!”, “¡Hubieran suspendido clases…!”, fueron algunos de los comentarios.En el lugar, las actividades programadas por el inicio del ciclo escolar 2017-2018 transcurrieron con normalidad.Minutos más tarde, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) plantel Xochimilco, mostraron su interés y preparación al momento de vislumbrar el eclipse.Aproximadamente a las 10:25 horas, previo al punto máximo de interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol, alumnos de todos los semestres estaban listos para verlo de manera segura.Siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y la Secretaría de Salud, asesorados en la mayoría de los casos por prefectos y profesores, los muchachos vieron el eclipse reflejado en una hoja de papel, utilizando otra perforada levemente para dejar pasar la luz solar.Por su parte, la dirección de la escuela facilitó la proyección de la transmisión que larealizaba en vivo vía Internet, en una pantalla colocada afuera del laboratorio de cómputo, para que todos los presentes siguieran minuto a minuto el suceso.Alumnos de diversos planteles de Mexicali observaron el eclipse solar.Minutos antes de las 11:00 horas y ya con el eclipse en su máximo punto,acudió a la Escuela Primaria Héctor Terán Terán, en el fraccionamiento California Residencial.Ahí, su director, Rafael Ocaño, comentó que en el turno matutino se registró un ausentismo del 50%, por lo que se retrasó la entrega de libros de texto, que se hará cuando asista un mayor número de estudiantes.Algunos padres de familia acudieron sin sus hijos a justificar la falta, manifestando que prefirieron no llevarlos por el eclipse.Los niños que asistieron a clases, pudieron ver el eclipse a través de la pantalla de papel que elaboraron sus maestros, durante la demostración que improvisaron en el patio del plantel.Juan José Ruiz, profesor de cuarto grado, comentó que sus alumnos estaban muy emocionados al poder apreciar el evento, y que en ningún momento tuvieron miedo ni buscaron ver directamente al Sol, pues se les explicó que hacerlo causa daño a la vista.Alumnos pequeños, desde primer grado de Primaria, hasta los de últimos semestres de Preparatoria acataron las medidas preventivas indicadas para no dañar su vista durante el eclipse.Aunque persisten mitos y creencias entre algunas personas respecto a sus efectos, en general, el estudiantado mexicalense aprendió y disfrutó el esperado evento astronómico, que se repetirá hasta el próximo abril de 2024.