Buscan cambiar depósito de basura

MEXICALI, Baja California(GH)

En esta administración municipal se tendrá que mover la Unidad de Transferencia Xochimilco a otro lugar debido a que actualmente representa un foco de infección, indicó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El Presidente Municipal se expresó sobre los señalamientos hechos por la secretaria de Protección al Ambiente, Thelma Castañeda Custodio, sobre la necesidad de reubicar este centro.



Indicó que tienen varios meses analizando la posibilidad de cambiar de lugar la Unidad de Transferencia porque representa un foco de infección para la población que vive a los alrededores.



Aseguró que este movimiento se tiene que hacer dentro de la presente administración municipal y se están revisando distintas opciones hacia las afueras de Mexicali.



No obstante, no puede estar tan retirado del núcleo urbano considerando que los camiones recolectores no deben hacer recorridos tan largos y que puedan desgastarlos.



Mencionó que hoy en día, este centro se encuentra localizado en una zona urbana, rodeado de centenares de casas habitación y se tiene que hacer un gran esfuerzo para cambiar su ubicación.