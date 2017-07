Primer intento de desalojo falló a autoridades

MEXICALI, Baja California(GH)

En esta ocasión la incertidumbre era distinta, los campamentos de los manifestantes estaban tranquilos, con poca afluencia pero firmes como desde que llegaron a plantarse frente a la Cervecera Constellation Brands.El rumor de que llegaban las unidades policíacas en la madrugada a desalojarlos era tan fuerte que desplegaron a personas del movimiento a vigilar la carretera Mexicali-San Felipe y las diferentes corporaciones policiales.Con la intención de avisar cualquier movimiento de los policías y así entonces, poner en marcha sus técnicas de acción.Minutos antes de las 05:00 horas del viernes, varias patrullas pasaban por la zona de los plantones, primero federales, luego municipales y al final ministeriales, tal vez para observar la situación.El plantón del movimiento Mexicali Resiste se divide en dos partes, uno a la entrada del camino hacia la cervecera y otro frente a la fila de maquinarias que se encuentran varadas sobre la carretera.En cada punto había una especie de retenes que orientaban el paso de los conductores que por un pequeño tramo eran desviados en una zona donde los mismos integrantes del movimiento indicaban cómo avanzar.En el cielo empezaban a asomarse los primeros destellos del Sol y fue cuando 140 elementos entre la Policía Estatal Preventiva (PEP), Municipal y Ministeriales, llegaron al lugar con equipo antimotín, con la instrucción de entrar en acción de ser necesario.Los elementos de la PEP fueron traídos desde el Municipio de Tijuana esa misma madrugada, pese a que los encargados deberían ser los federales, sin embargo esta corporación no participó en el operativo.Personal de la empresa llegó al lugar pero no hubo diálogo con los manifestantes.Resguardado con algunos policías ministeriales, llegó el director de Gestión y Grupos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Roque García, quien únicamente paseó de un punto a otro sin entrar en diálogo con los manifestantes.Asimismo, hizo presencia el representante de la empresa transportista de la maquinaria, Pedro Velazco, quien intentó solicitar al movimiento el ingreso de las máquinas, sin éxito.“Yo no me meto en el tema que están discutiendo, tienen su derecho a manifestarte, yo lo que digo es que tienen unos estanques que no nos dejan llevarnos”, expresó ante este medio.Por otro lado, se encontraba el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Constellation Brands, Edgar Guillaumin, quien en ningún momento se bajó de su vehículo, pese a que el movimiento se lo pedía.Minutos después se alejó del lugar, para resguardarse en uno de los puntos de la carretera, rodeado de varias patrullas, sin tener ningún tipo de acercamiento.Ya para las 06:00 horas, con el Sol asomándose cada vez más y con la humedad que se hacía notar, los ánimos se calmaron y las corporaciones fallaron en desalojar a los manifestantes.Tal vez no hubo coordinación entre las corporaciones, tal vez nunca encontraron una razón para el desalojo y por eso nunca actuaron en contra de los manifestantes.Para León Fierro, uno de los voceros de Mexicali Resiste, su única petición es que se cancele la construcción de la obra, de lo contrario permanecerán en el plantón de manera indefinida.Decenas de patrullas llegaron al lugar para el desalojo.Luego de varias horas de tensión entre elementos policiales y los manifestantes de Mexicali Resiste, los agentes recibieron la orden de marcharse del lugar.Minutos antes del mediodía, las patrullas y elementos policiales que se encontraban en el bloqueo que mantiene Mexicali Resiste en contra de la cervecera Constellation Brands, se retiraron del lugar.Las unidades arribaron a temprana hora de este viernes con agentes estatales, ministeriales y municipales, muchos de ellos con toletes y equipo antimotines.Tras dos conatos de enfrentamiento, los agentes rompieron filas y posteriormente abordaron sus unidades y se marcharon del lugar, que quedó resguardado sólo por agentes de la Policía Federal.Los contenedores que la empresa transportista aún no puede ingresar al terreno de la cervecería, se encuentran en el camellón central de la carretera y hay un desvío en el tráfico, pues una de las unidades se quedó sobre la carretera.