85% de perros en perrera son sacrificados

MEXICALI, Baja California(GH)

Miles de perros son sacrificados cada año en Mexicali pero pocos saben que por 302 pesos se puede adoptar a uno en el Centro de Control Animal Municipal mejor conocida como “la perrera”.



Tan solo el año pasado, se capturaron 11 mil 906 perros de los cuales 10 mil 168 fueron sacrificados porque nunca hubo un dueño que los reclamara.



Solamente mil 211 regresaron con sus dueños y 599 encontraron un nuevo hogar vía adopción.



Pedro Álvarez, director de Control Animal, aplicó un programa para que la comunidad encuentre a un perro en adopción a través de Facebook.



En la página de la red social con el nombre de Centro de Control Animal Mexicali se pueden encontrar fotografía de los perros en adopción y son entregados esterilizados, con vacunas y desparasitados.



Por Reglamento Municipal de Control de Animales Domésticos, en sus artículos 67 y 68, las personas que adopten deben firmar una carta compromiso donde se obligan a cuidar a la mascota con responsabilidad.



Acreditar que cuenta con los medios materiales y económicos para la protección y bienestar al animal, pagar los derechos de adopción y por ningún motivo podrán darse en donación animales potencialmente peligrosos.



¿Cómo llegan los perros a la adopción?



Cuando un perro es capturado en la calle, es llevado a Control Animal, durante 72 horas permanece en jaulas, tiempo que por reglamento se espera para que los dueños lo reclamen.



Los animales enfermos, no reclamados o agresivos son enviados a muerte.



Solamente unos pocos perros que se observan con buen estado de salud, se cambian al área de adopción, donde un veterinario los esteriliza, vacuna y asea.



El área tiene una capacidad promedio de 20 animales, por lo que pocos son rescatados para adopción.



En promedio se adoptan 39 perros al mes, donde mayo disminuyó a 30 animales con hogar nuevo y en lo que va de julio se ha encontrado casa a 15 animalitos rescatados de las calles.



El ciclo de la garrapata



Las garrapatas cumplen su ciclo de reproducción en 61 días y son capaces de colocar entre 3 mil hasta 5 mil huevecillos, explicó el veterinario Pedro Álvarez.



Detalló que una garrapata infectada con el virus de la rickettsiosis, también transmite la enfermedad a las larvas.



Cuando nace una larva se sube a un perro, pero también puede ser a un conejo, roedor, gato, rata, ratón o humano y permanece por tres días hasta convertirse en ninfa.



Baja el comer sangre y se mantiene en tierra por una semana hasta volverse adulta, después vuelve a buscar la fuente de alimentación y se mantiene chupando sangre por siete días.



Cuando deposita las larvas o huevecillos, la garrapata adulto fallece.



¿Cómo evitarlas?



El primer paso es aplicar sobre la piel del perro el Fipronil al 1% que es un gel que se distribuye sobre el dorso del perro a lo largo de la columna directamente en piel porque actúa sobre el lípido del animal.



La dosis no debe exceder un mililitro por cada 10 kilogramos de peso del perro.



El segundo paso es aplicar la inyección con la sustancia química Ivermectina que además de expulsar las garrapatas ayuda al perro contra el gusano de corazón y la sarna.



Además se debe de fumigar el hogar con Deltametrina.



La fumigación debe ser cada 30 días por un periodo de tres meses consecutivos, incluyendo la desparasitación del perro.



Otros consejos



Para evitar nidos de garrapatas se recomienda tapar ranuras en pisos, techos y paredes, retirar muebles viejos.



Fumigar detrás de los cuadros decorativos y debajo de las alfombras, las que se usan en los patios se aconseja no utilizarlas.



No permitir el ingreso de los perros a las casas y no dormir con ellos en la cama.



Cuando se lleve a la mascota a pasear con correa, al regresar se debe revisar orejas y entre las patas para buscar alguna posible garrapata que principalmente se suben a través del césped.



El médico veterinario recalcó que un perro también puede ser infectado por rickettsiosis y aunque tiene el animal mayor resistencia al virus, puede fallecer.



Los principales síntomas que presentará son hemorragias, tristeza o estado de ánimo depresivo, fiebre, hinchazón de los miembros, dolor al tragar y en casos avanzados, falla múltiple de órganos.



EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL PARA ADOPCIÓN DE PERROS



•Se encuentra en avenida Ampliación Venustiano Carranza S/N colonia Venustiano Carranza en Parque Industrial Colorado.