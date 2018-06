Impulsan ley para impedir deportación inmediata de trabajadores en California

IMPERIAL, California(GH)

El asambleísta de California, Eduardo García, por el condado Imperial, busca impulsar una ley que permita a los trabajadores de la frontera con Mexicali la protección contra la deportación inmediata.



Mientras que la propuesta de Ley Migratoria bipartidista sigue detenida en el Congreso en Washington, el asambleísta californiano dijo esta ley busca brindar estabilidad a las familias y economías de ciudades fronterizas.



El distrito que corresponde al asambleísta abarca la frontera con Mexicali y es hogar de comunidades de familias migrantes y trabajadores del campo. “Han sido seriamente estresadas por el incremento de patrullajes de Migración cerca de lugares de trabajo, escuelas y hospitales”.



“La Ley de Estabilización Económica y del Trabajador Residente de California o AB1885 se cruza con los valores fundamentales de Estados Unidos, el bienestar de las familias y el destino de nuestra economía”, dijo en un posicionamiento.



“Si el llanto de los niños alejados de sus padres no apresuran al Congreso a unirse por una reforma de inmigración, ¿qué lo hará? No podemos esperar a Washington”, expresó García.



La separación de familias en la frontera las calificó como “cruel e ihnumana” y que lo ocurrido en las últimas semanas será recordado en la historia de Estados Unidos como una “mancha vergonzosa”.



“California y yo no permaneceremos inmóviles con las tácticas de terror y la retórica partidista que usa las vidas de la gentes y los niños como moneda de cambio, es enfermizo. California será resiliente y defenderá los ideales y valores fundamentales de la nación”, agregó.



Esta ley contempla un programa de permisos de trabajador residente. El Estado trabajará con el gobierno federal para permitir a todos los actuales trabajadores del campo y de servicios sin autorización, a que continúen trabajando en California hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria comprehensiva.



California es responsable de más de una tercera parte en la generación de alimentos en Estados Unidos y se estima que más del 60% de los trabajadores de campo lo hacen sin autorización para ello.