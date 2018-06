Suspenden centro de rehabilitación donde murió interno

MEXICALI, Baja California(GH)

El centro de rehabilitación “Amigos para siempre AC”, donde falleció Victor Manuel López Zamora con indicios de golpes, fue suspendido por autoridades de la Secretaría de Salud al no cumplir con la norma regulatoria.



Este sitio está ubicado en el ejido Puebla, donde fue inspeccionado por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC).



La visita fue motivada por los resultados periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la dirección determinó la suspensión de operaciones debido a la defunción del interno el pasado 14 de junio.



Amigos para Siempre, operaba en la clandestinidad al no estar registrado como centro certificado por parte del IPEBC, por lo que se llevó a cabo la suspensión total temporal, de trabajos y servicios del lugar.



La dependencia precisó que el centro no cumplió con la Norma Oficial Mexicana 028, como un ambiente físico apropiado, limpio y seguro, sin consultorio médico ni personal capacitado en materia de adicciones, primeros auxilios y protección civil.



“Quienes estaban como encargados no portaban gafetes de identificación, además el establecimiento no contaba con instalaciones específicas necesarias para dar atención a los usuarios de acuerdo a la edad y sexo”, argumentó.



El establecimiento tenía una sobrepoblación, no contaba con un directorio de instituciones y servicios para la referencia o canalización de los usuarios en situaciones de urgencia, tratamiento y rehabilitación de adicciones, avalado por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).



En esta inspección encontraron a una menor de edad, siendo que el establecimiento no cuenta con un programa de atención propio para el tratamiento de las adicciones en menores.



Los expedientes estaban incompletos, faltaron a la atención médica a internos con comorbilidad, lineamientos y disposiciones por escrito del proceso de recuperación, falta de valoración médica al ingreso de los usuarios y presencia de internos con síndrome de abstinencia o supresión.



La Dirección mencionada les otorgó un plazo de 24 horas a partir del cierre del acta, para reubicar y entregar a los internos a sus respectivas familias.