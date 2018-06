Burócratas del Estado irían a huelga

MEXICALI, Baja California(GH)

El sindicato de burócratas Estatal podría llamar a huelga para el próximo 28 de junio, si no hay resolución al otorgamiento de plazas y fondos a pensiones de Issstecali.



Así lo expresó Arturo Gutiérrez Vásquez, dirigente estatal del sindicato de burócratas quien anunció se encuentran en etapa de prehuelga.



El próximo 26 de junio entablarán una mesa de negociaciones con el Estado para que se otorguen las 200 plazas pendientes y se aporten las cuotas a los fondos de pensiones.



De no haber solución, se emplazan a huelga solo las dependencias estatales el próximo 28 de junio.



Van por nuevas elecciones



El sindicato estatal convocó a nuevas elecciones para el 26 de junio y donde solo se registró una planilla, encabezada por Lázaro Mosqueda.



Arturo Gutiérrez Vásquez, dirigente estatal del sindicato de burócratas explicó que es para realizar el procedimiento de designación de secretario general del sindicato en Mexicali.



Las cuales fueron convocadas para cambiar a Genaro Díaz Reynoso quien se encuentra sin toma de nota pero aún en proceso de revisión de caso por el Tribunal de Arbitraje del Estado.



El dirigente estatal explicó que por estatutos tienen la facultad de convocar a elecciones, pero que el ganador no podría asumir la secretaría general sindical hasta que el tribunal le otorgue la toma de nota.



La elección se realizará en el salón social del sindicato de burócratas y aplica solo para Mexicali.



Por parte del comité que encabeza Genaro Díaz, explicó vía comunicado que la elección incumple con los estatutos al ser facultad de la sección Mexicali el convocar a elección.



Que el Tribunal de Arbitraje no resolvió una nueva elección y que no existe obligación a la base sindical de atender el llamado, que no existirá sanción, ni será aplicado multa o expulsión por no asistir a la elección estatal.