'Tenía que ocurrir un accidente para que le dieran el seguro popular': mamá del niño Raúl

MEXICALI, Baja California(GH)

“Ahogado el niño tapan el pozo”, el dicho embona con la situación que criticó la madre del niño autista que fue rescatado del desierto, ya que después de esta situación fue que las autoridades le brindaron el apoyo que había estado pidiendo.



Uno de los principales factores que abonaron al extravío del niño Raúl Anaya Verduzco fue la falta de medicamentos que le negaron en el Seguro Popular al haberlo dado de baja porque la póliza de su padre ya no estaba vigente.



Cuando le fueron negados los medicamentos para el autismo que tiene el pequeño Raúl, fue que se desató su hiperactividad provocando que emprendiera carrera en el desierto aledaño a la Laguna Salada.



Este miércoles el Seguro Popular de Baja California, anunció por redes sociales que el pequeño Raúl ya contaba con su póliza de seguro, señalando que toda la dependencia estaba muy feliz por ello.



La madre del pequeño sobreviviente, Yuriana Verduzco, señaló que así como el Seguro Popular, otras dependencias de gobierno se acercaron a ofrecerle ayuda, sin embargo lamenta que existan más madres como ella que sufren por el olvido del gobierno a los niños con discapacidades.



“No me habían querido renovar la póliza, pero parece ser que con lo que pasó ya me la dieron, el niño aparecía como que tenía seguro por su papá y ya no tenía, ahora le dieron la póliza por medio de mi”, comentó.



Dijo que por el momento se hizo de medicamentos por donaciones, a través de la fundación Auti le van a realizar un nuevo diagnóstico para saber si el medicamento que utilizaba aun es el ideal o se lo deben de cambiar.



La fundación se acercó después de que se realizó la búsqueda y ubicación del pequeño Raúl, sólo el Seguro Popular lo atendía antes de ello, comentó Yuriana.



“El Gobierno del Estado se acercó para decirme que cualquier cosa que ocupara que ellos me iban a ayudar”, informó la madre de Raúl.



Aún no sabe cuánto recurso necesitará para las necesidades y tratamiento del menor, porque apenas le dirán que estudios necesita, espera que para el mes de agosto todo se haya regularizado.



Agregó que se fue del Rancho Verduzco para vivir en la casa de su hermana en un fraccionamiento dentro de la mancha urbana de Mexicali, Raúl están muy tranquilo y gozando de buena salud gracias al medicamento que le fue donado.



“Se me hace muy feo que tengan que pasar este tipo de cosas para que el gobierno te haga caso, porque de otro modo batallas mucho con tus hijos que son así, cuando son niños especiales, parece que los tiene olvidados”, concluyó.