Aumentan 10% incendios en casas durante la temporada de calor

MEXICALI, Baja California(GH)

Los incendios en casa habitación y automóviles aumentan en un 10% en verano por sobrecalentamiento eléctrico, informó Gabriel Gómez Ruiz.



El Director de Bomberos explicó que los incendios en casas se disparan por cortos circuitos, por fallas en el servicio eléctrico.



“Dejan aparatos conectados, por eso no deben de exceder el consumo de luz porque trae sobre calentamiento del alambrado o son instalaciones viejas y es cuando viene el problema…”



“También hay fugas en tanques de gas de 45 kilos o minas de 18 kilos, por eso deben estar fijos y a la sombra”, explicó.



En autos, los incendios son por suciedad del motor a causa del aceite, por cortos circuitos o exceso uso de los aires acondicionados, detalló.



Suben los incendios



En abril se reportaron mil 60 servicios por incendios, pero en mayo la cifra se elevó a mil 400 atenciones de bomberos.



El director de la dependencia dijo que en promedio en junio, julio y agosto se atienden entre mil 300 hasta mil 500 servicios por incendios en casas o automóviles de manera mensual.



Las fallas



Las casas requieren instalaciones de repartición de breaks por consumo al centro de carga, lo cual no se aplica en la mayoría de las casas de interés social, explicó Luis Flores González, Ingeniero en Energías.



El primer paso es revisar que el cableado del medidor al centro de carga sea el correcto para el consumo de electricidad que demanda la vivienda.



“Si dimensionas mal ese cableado, será mayor el consumo a los amperajes soportados y se va a calentar”, comentó.



Al interior de la casa, los breaks se deben de dividir por áreas de consumo y algunos aparatos deben de tener su propio cableado como son el refrigerador, los aires acondicionados, lavadora, entre otros.



En una cocina pueden distribuirse el consumo hasta en 6 diferentes breaks.



“El querer poner todo el mismo cableado al centro de carga, es lo que hace que se caliente el cable y se queme…”



“Los breaks deben estar dimensionado para el consumo de amperaje, si consumes diez amperes, el break debe ser de 15 a 20 amperes para que cuando haya un corto, se bote el break, porque cuando un break es muy alto, no se vota el break y se quema el cableado”, explicó.



En las casas se recomienda que cada 10 a 12 años se cambien por completo las instalaciones eléctricas.



En una casa de interés social, detalló que por lo general los cuartos solo tienen dos enchufes y las personas colocan regletas multienchufes, lo que provoca sobre cargas.



Además que por lo general, no acondicionan el cableado con tierra, solo cables de corriente y neutro.



“Le pones corriente a un cable de 16 amperes que tiene la regleta y le conectas la televisión la computadora, el celular y sobrecargas el amperaje de 12 que trae, por eso se bota el break y si no lo bota se quema el contacto”, explicó.



Flores González detalló que colocan el servicio eléctrico mínimo necesario pero no el adecuado y distribución.



¿Cuánto cuesta adecuar una casa?



En una casa de interés social de dos recamaras, se requiere de 2 a 3 mil pesos de inversión en material eléctrico, breaks y centro de carga en promedio.



Además de un gasto de 3 mil pesos de mano de obra de los técnicos en instalación.



“Pero la inversión incluye el cambio desde el cableado del medidor, y es un recurso que previene el patrimonio de las familias al distribuir la electricidad y evitar un incendio por corto circuito”, puntualizó.