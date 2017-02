Promueven campaña "Yo no doy mordida"

MEXICALI, Baja California(GH)

Lanzan la campaña "Yo no doy mordida" cuyo objetivo es fomentar la cultura de la legalidad.



Marcial Villapudua, presidente de jóvenes empresarios de Coparmex explicó que el mayor índice de corrupción se realizan por personas en edades de 18 años a 29 años de edad.



"Hay que dejar de pensar que la corrupción es un problema y enfrentarlo", señaló.



La campaña estará dirigida en tres pilares, primero con el mensaje de "no dar mordida", el segundo es "no permitirlo" y el tercero "lo veo, lo denunció".



Los jóvenes empresarios desarrollarán la campaña con difusión a través de redes sociales, más de 100 mil calcomanías con el mensaje, gira de medios y en universidades.



La campaña estará vigente hasta el 11 de marzo con la firma de un pacto entre entidades de gobierno y sociedad.