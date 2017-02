Dotan de arbolitos a preparatorias para reforestar sus terrenos

(GH)

Nueve preparatorias federales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en el estado de Baja California, se beneficiaron con una donación de árboles por parte de la Comisión Nacional Forestal como parte de la campaña de reforestación que emprende dicha dependencia.



Un comunicado indica que es fundamental crear una conciencia ambiental entre los jóvenes sobre la importancia de los árboles para el medio ambiente, ya que proporcionan varios beneficios como mejorar la calidad del aire que respiramos y embellecer las áreas del plantel verdes, por mencionar algunos.



Además, señala que a nivel nacional hay una meta sexenal de donar dos millones de plantas, de las cuales hasta el momento llevan un millón 760 mil árboles establecidos en todo el territorio logrando casi alcanzar meta establecida, por lo que es importante la participación del sector educativo en esta encomienda.



A nivel estatal se donaron 2 mil 455 árboles, de los cuales 650 son para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial (Cbtis) 21, Cbtis 140, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 41, y Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 21 del municipio de Mexicali.



En Tijuana, se destinaron 145 árboles para el Cbtis 278 y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas II, mientras que en Ensenada se donaron mil 660 para el CBTA 146, Cbtis 41 y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar.



Durante el evento realizado en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.21, la Conafor entregó un certicado de adopción a la SEMS en el estado, en el que se adquirió el compromiso para cuidar las diferentes especies que se donaron.



CÓMO PLANTAR



•1.Afloja la tierra en una superficie de 40 por 40 centímetros deprofundidad.



•2.En el centro abre un hueco o cepa tan ancha y profunda como la raíz de tu planta.



•3.Quita la bola y toma la planta de la parte más baja del tallo con dos dedos. NO la maltrates ni toques la raíz.



•4.Ponla en la cepa al ras del suelo.



•5.Cubre la raíz de tu plantación con la tierra.



•6.Compacta la tierra con las manos, no debe quedar muy apretada ni muy floja.



•7.Haz un borde o cajete alrededor para favorecer la captación de agua.