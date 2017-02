Realizan bloqueo en calzada

MEXICALI, Baja California(GH)

Decenas de agricultores del Valle de Mexicali iniciaron un recorrido que culminó con un plantón en el Centro Cívico, en protesta por la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands y por el uso del agua.



Fue minutos después de las 14:30 horas de ayer cuando comenzaron a arribar al Centro Cívico decenas de tractores y maquinaria de los productores, los cuales salieron de la zona rural aproximadamente a las 12:00 horas.



Los campesinos iban en fila por el bulevar López Mateos y doblaron por avenida De los Héroes, para después comenzar a estacionarse sobre la Calzada Independencia.



Iban escoltados por unidades de la Policía Municipal, quienes inmediatamente comenzaron a desviar el tráfico que hay en la zona.



Tras instalarse en los alrededores, el líder del movimiento, Rigoberto Campos González, manifestó que desearía que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid acudiera con los inconformes y explicara el por qué dice que sobra agua en el Valle de Mexicali.



“Al decir que sobra agua significa que los agricultores siembran doble cultivo, significa que en el permiso de riego no dice que la dotación sirve para 10 hectáreas”, expresó.



Señaló que el grupo está en asamblea permanente y las decisiones serán concensuadas, donde lo único seguro es que pernoctarían la anoche en el Centro Cívico.



Además, añadió que el Gobierno Federal se equivocó al permitir la instalación de la empresa en Mexicali, considerándolo un error debido a que el acuífero está sobre explotado.



Por ello, reiteró su negativa a la instalación de la empresa cervecera en el Valle de Mexicali



Mandó un mensaje al empresariado local, donde indicaba que no estaban en contra del desarrollo de la localidad, siempre y cuando las empresas que se instalaran fueran responsables y sustentables en materia ambiental.



Raúl García Hernández, ejidatario del Ejido Mérida, comentó que si no se hace una defensa del agua, se tendrán problemas porque el Estado solamente tiene el líquido del Valle de Mexicali.



Por mandato constitucional se tiene que brindar agua para el consumo humano pero al traer este tipo de industrias solamente se estará acelerando la muerta del Valle.



“Que traigan industrias que no sean consumidoras de agua, o que reciclen su propia agua para que puedan ser sustentables, pero empresas como la cervecería lo único que harán es acelerar la muerte del Valle”, reiteró.



El uso indiscriminado del agua afectará a toda la ciudadanía, agregó, la gente de la ciudad deben de entender el problema serio que se avecina con esto.