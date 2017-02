"Imposible que nos acabemos el agua": Constellation Brands

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuando planearon la inversión y el proyecto para Compañía Cervecera BC, empresa de la transnacional cervecera, Constellation Brands, no pensaron que enfrentarían las protestas que hoy son nota diariaen Mexicali.



Así lo afirma Jorge Alberto Burgos Noriz, gerente de la planta que actualmente se construye en Mexicali y que tiene a la opinión pública polarizada sobre los presuntos riesgos que esto implica para el abasto de agua en el estado.



En entrevista para LA CRÓNICA, Burgos Noriz habla sobre el proyecto de la cervecería, las acusaciones en contra de la empresa y el consumo de agua que proyectan, lo que actualmente los tienen en el ojo del huracán.



“Queremos quedarnos aquí, queremos llegar a ser un ícono para Mexicali”, comenta el gerente de la planta, quien, asegura, no detendrán la inversión ni el proyecto.



LA CRÓNICA (LC): ¿Cómo queda su proyecto y la inversión para Mexicali, se ha modificado o sigue como se planteó originalmente?



Jorge Alberto Burgos Noriz (JABN): (…) Bueno, buscamos ubicaciones en Baja California, Sonora y en parte de Sinaloa, pero de todas las ubicaciones, solo Mexicali está en la frontera y a 3 horas de uno de los mercados más grandes para nosotros que el Los Ángeles que consumen estas marcas más que las que hay allá y esa era la idea, llegar al mercado del noroeste de Estados Unidos.



Mexicali da muchas ventajas, la infraestructura como carreteras, vías férreas, servicios como gas, energía eléctrica, agua disponible, proveeduría importante, lo que se ocupa para hacer cerveza.



Este proyecto nace desde el 2013 cuando se ve la necesidad de tener una fábrica en el noroeste de México y empieza a tomar forma en el 2015, una vez seleccionado el sitio, Mexicali es el sitio donde debe estar compañía cervecera.



(…) El proyecto final es para producir 20 millones de hectolitros. Los 1 mil 400 millones de dólares nos alcanzan a las primeras dos etapas.



La cantidad de personal, para los 100 millones de hectolitros hablamos de 750 empleos directos y de indirectos hay que multiplicarlos por 5 u 8 y nos da cerca de 4 mil.



Todo esto en la fase de operación, porque ahorita solo está en fase de construcción. Podemos decir que este tipo de proyectos tiene 3 mil a 4 mil empleos por la fase de construcción en su pico y hoy tiene 600 empleados.



LC: De dónde saldrán los empleos indirectos.



JABN: Principalmente de la proveeduría. De envases, como botellas, latas, barriles, cartón, material de empaque. De materia prima, como malta de cebada y compañía transportista, la que trae materiales y la que se lleva el producto. En general son los más grandes.



LC: ¿Van a ser proveedores nacionales, locales o de dónde serán?



JABN: En nuestra operación actual de otras fábricas, más del 70% es de proveeduría de México o nacionales.



¿Cómo veo el tema de Mexicali? Mexicali ahorita tiene segurito darnos el 50% de la proveeduría. El otro porcentaje va a ser nacional cuando se desarrollen las empresas de nivel local.



Uno de los beneficios de este tipo de empresas ancla, giran alrededor empresas satélites. A mí como cliente del que me vende cartón, empaques o materia prima, me conviene no trasladarla desde lejos, mientras más cerca tenga el proveedor, a mí me sale mejor.



Entonces estas empresas se vienen a estar cerca de nosotros para darnos esa ventaja y por la magnitud de la inversión, los jala. Por ejemplo en Nava, Coahuila, ya está la fábrica de vidrio ahí, la de cartón, etcétera.



Aquí ya saben que aquí tenemos fábricas de envase y cartón de proveeduría local. Hay un tema de materias primas, los principales son la malta y lúpulo que no existe en México.



La cebada requiere agroindustria para hacer la malta de cebada. Me han preguntado si voy a comprar la cebada, pero les digo que no puedo porque falta la agroindustria.



El lúpulo no se siembra nada en México más que de importación por cuestiones de clima que se da en climas muy fríos.



El lúpulo es algo muy pequeño de la cerveza y es menos del 1% de los insumos. El tema de la malta es importante pero no el más importante, es menos del 10% de insumos.



A nivel nacional no existe, todos los grupos cerveceros importan malta, porque no se produce cantidad necesaria para abastecer el mercado.



Esta agroindustria está muy desarrollada en Canadá y Estados Unidos, y de allá la traemos. Si hubiera aquí la compraría, es muy deseable que se haga aquí.



Es un tema muy largo de si pueden crecer aquí o no las variedades, tendría que hacerse estudio completo por una maltería, etcétera.



LC: El proyecto queda afianzado en 2015, pero qué clase de incentivos les dio el Gobierno del Estado para atraer la inversión a Baja California…



JABN: La primer parte que te acercas es a Promoción de Proyectos con el Gobierno del Estados.



Nos acercamos a esa parte y nos mencionan que aquí en Mexicali quieren detonar la parte sur de la ciudad, como un complejo industrial.



En esa parte nos dicen que pasa la línea de gas, pasa las carreteras 2 y 5, tienes un periférico, las vías del tren, energía eléctrica y la parte que faltaba es la del agua. En ese tema, nosotros siempre lo hemos dicho, es deseable que el agua venga del acuífero.



Entonces, el acuerdo fue adquirir transferencia de dominio de los pozos y cuando los tengas nosotros detonamos esa zona con el acueducto y no solo para ustedes, sino para otros que se quieran conectar.



LC: Sobre el agua…



JABN: ¿Cuánto vamos a consumir? En la etapa final, vamos a consumir 7 millones de metros cúbicos, lo que representa menos del 0.3%, que son los datos oficiales que manejamos con dependencias federales. A la etapa que es para el 2021, solo estaríamos usando 3.5 millones de metros cúbicos. Nos han dicho, oye que vas a acabar el agua. No hay forma. El agua, estuviera o no la cervecería, el consumo de agua es el mismo.



Lo que voy a hacer es transferir los derechos que alguien no esté usando, que ya no les interese la cuestión agrícola y así es la forma que vamos a hacerlo. Me decían, vas a empezar a abatir el acuífero. Las condiciones no se cambian, no hay forma de cambiar los datos, y mis consumos son esos.



LC: ¿Ya compraron derechos comprados de agua y de qué fuente serían?



JABN: Estamos en proceso con particulares. No tenemos ahorita en la mano Derechos de Agua. Es importante entender los tiempos, porque luego nos dicen, cómo vas a producirlo si no tienes agua. Son procesos largos, no son de 15 días, se llevan 1 año, 2 años.



Ahorita estamos a tiempo para hacer esa gestión. También te encuentras con que algunos derechos están intestados, hay que hacer todo el proceso y la adquisición.



Tenemos el convenio durante la fase de construcción tener el agua de la CESPM como cualquier usuario, como lo tiene cualquier empresa y ellos te dan el servicio.



Tenemos toda la parte de construcción y forma del agua que vamos a utilizar. Inclusive las primeras etapas puedes empezar con eso, porque la producción va a ser pequeña.



LC: Hay dudas sobre la manera en que se adquirieron los terrenos, incluso aseguran que se remataron a 11 o 19 pesos el metro cuadrado en esta área. ¿Cómo adquirieron los terrenos y bajo qué condiciones?



JABN: La compra de terrenos es un proceso de compra-venta común. Lo que te puedo decir es que nosotros corremos esos procesos con la transparencia como debe de ser, al precio del mercado.



Son terrenos agrícolas, nos hemos encontrado que es muy variado el precio dependiendo de la localización o la capacidad de producción del terreno. Los terrenos cerca de las carreteras nos costaron más y los que están hacía adentro nos costaron menos.



Fue muy variado porque eran varios propietarios de los terrenos. Hay terrenos agrícolas que incluso nos ofrecen incluso el precio menor de que se menciona.



Es muy variado el precio. Unos se pueden ir 100 veces más arriba. Es clara la explicación del valor de un terreno. Los agrícolas están de acuerdo al valor, y así fue en todos los casos.



LC: ¿El Gobierno del Estado cedió porciones de los terrenos donde se encuentran?



JABN: Todo es por contratos de compra-venta, absolutamente todo. Al contrario, hay cláusulas en la que cedemos terreno, por un reglamento municipal.



LC: ¿Existe el manifiesto de impacto ambiental?



JABN: Sí los hay. Cumplimos absolutamente con todos los permisos, reglamentos, leyes, en los tres niveles de gobierno. Cumplimos con todos.



En el caso de la cuestión ambiental hay licencias del municipio, a nivel estatal hay manifiestos de impacto y a nivel federal. Cumplimos con todo. (*Nota del reportero: En este caso no presentó documentación)



LC: Otro de los asuntos es la intervención de Sergio Montes por parte de Tenedora Inmobiliaria y hoy es funcionario municipal…



JABN: El tema es sencillo. El periodo que trabajó esta persona que mencionas es un periodo que terminó antes de diciembre o a mediados de diciembre. No se dan los tiempos, cuando ya es funcionario.



LC: ¿Qué opinión tiene de estas protestas, demandas que la gente hace de rechazo a la instalación de la planta en Mexicali?



JABN: La libertad de expresar las ideas estamos a favor de eso, pero es importante siempre usar los canales adecuados.



Para eso tenemos instituciones y el diálogo. Mientras la libertad de opinión se dé de acuerdo al derecho de todos, estamos completamente de acuerdo.



LC: Algunos medios documentaron hace poco las condiciones en que están los trabajadores ¿Está involucrada la planta, los contratistas o constructoras?



JABN: El cumplimiento de Compañía Cervecera es de acuerdo a las condiciones. Todo lo relacionado con Compañía Cervecera BC cumple en la cuestión laboral en todos los sentidos.



Tenemos relaciones con empresas subcontratadas y exigimos el mismo cumplimiento a ellos con sus trabajadores.



Pero nosotros cumplimos, en las auditorías que nos hacen e incluso las rebasamos en cuestión laboral.



LC: Las manifestaciones y protestas modificaron el proyecto original o sigue como lo habían proyectado desde el principio.



JABN: Sigue como lo habíamos proyectado desde el principio. Estamos en Mexicali, creemos que esta ciudad es donde debe estar Compañía Cervecera de BC.



Es importante informarse de cuál es la realidad del proyecto. Yo invito a que se informe de todos los temas, qué es realmente el proyecto.



Que conozcan la información de primera mano, que actuamos con honestidad, respeto, cuidado del medio ambiente y tenemos plenamente claro, cuál es el deber ser de una organización. Queremos que la ciudadanía empiece a conocer quién es realmente Compañía Cervecera de BC.



Mi mensaje es que los invitamos a que nos informemos del proyecto y después de eso, son libres de tomar su decisión de este proyecto o de opinar de manera más objetiva.



LC: Algún mensaje final para los lectores.



JABN: Somos una empresa responsable que venimos a participar en las cosas que hacen bien a la comunidad. Somos una empresa honesta que nos movemos con valores y queremos estar aquí por el bien de la ciudad. Este tipo de empresas son íconos, queremos ser parte del orgullo de Mexicali. Que la gente diga, esta cerveza se hizo en Mexicali.



DATOS



•Constellation Brands inició producción de cerveza hace 3 años y la división de producción en México solo exporta a Estados Unidos, luego de la compra de Grupo Modelo.



•Tiene tres plantas, una en Nava, Coahuila, otra en Ciudad Obregón, Sonora y la que se construye en Mexicali, Baja California



•Plantean 50% de proveeduría local



•Inversión será de 1 mil 400 millones de dólares en dos etapas



•Eligieron Mexicali para acaparar el mercado de mexicanos en Estados Unidos en California y requerían un punto al noroeste de México.



•Hasta el momento solo tienen proyectada la compra de agua a la CESPM



ETAPAS



•1.- Lista para el primer trimestre de 2019 // Producción de 5 millones de hectolitros

•2.- Lista para el primer trimestre de 2021 // Producción de 10 millones de hectolitros

•3.- Sin fecha definida // Producción de 20 millones de hectolitros



EL AGUA



• 1 mil 850 millones de metros cúbicos – Río Colorado

•500 millones de metros cúbicos – Pozos federales (acuífero)

•200 millones de metros cúbicos – Pozos de Particulares

•198 millones de metros cúbicos – Pozos de la Mesa Arenosa (Cerca de la mitad son de CESPM)



* EN SU TERCERA ETAPA, LA CERVECERÍA CONSUMIRÁ 7 MILLONES DE METROS CÚBICOS, QUE REPRESENTA EL 0.3% DEL TOTAL DE AGUA ANUAL PARA BC.