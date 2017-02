Inversiones privadas en BC en riesgo

MEXICALI, Baja California(GH)

La inversión privada en el estado se ha visto inhibida por las diversas manifestaciones y nuevas políticas de Estados Unidos, revelaron el Gobernador y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Cuando una compañía decide invertir en Baja California y de pronto se le presenta un obstáculo, inhibe su presencia e interés, comentó Francisco Vega de Lamadrid, lo que también preocupa al sector empresarial.



“Soy un gestor de la inversión, la traigo, presento con quienes tienen que ver, y cada quien se pone a trabajar en el ámbito de su competencia para que llegue”, precisó el gobernador.



El coordinador del CCE, Humberto Jaramillo Rodríguez, agregó que además tienen la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende agravar las importaciones a México.



Esto se suma como un inhibidor, que provoca el titubeo de la inversión en México y en Baja California, si se le añaden dificultades del estado, dañan los esfuerzos de atraer la inversión.



Salvaguardando el derecho que tiene la sociedad de expresarse, Jaramillo pidió, que no se den un tiro en el pie, la generación de empleos está por arriba de la media nacional, gracias a la paz social y un gobierno promotor.



“Estoy seguro que las amenazas de Trump terminarán cuando se de cuenta de la importancia de México como aliado estratégico, hay que salvaguardar el derecho de la manifestación, pero que no afecte a terceros”, aseveró Jaramillo.



El representante del CCE, exigió la aplicación de la ley, como una petición del sector empresarial, con estricto apego al derecho y salvaguardando los derechos humanos de los manifestantes.



“La gente no es tonta y sabe leer las cosas, a nadie estamos engañando, queremos un estado prospero, por años hemos presumido la paz y las mejores condiciones de la entidad, por eso diferentes sectores están molestos con todo esto”, aclaró Vega.



Hay que reclamar pero no provocar a la sociedad en sus diversos sectores, explicó el gobernador, señalando que deben ser respetuosos en sus manifestaciones y no dañar a terceros.



Temas en BC



El gobernador hizo una remembranza de los principales problemas que han golpeado a Baja California en su administración, deslindándose de ellos, pues los atribuyó a políticas federales.



Recordó el levantamiento de los jornaleros en San Quintín, el aumento al IVA, la devaluación del peso, la presencia de los migrantes transfronterizos y el gazolinazo, señalando que la ley de agua no cuenta, ya que la abrogó.



“Cinco trancazos en menos de tres años, ¿Quién los aguanta?, la gente tienen razón de estar molesta, por eso cedí cuando vi las manifestaciones, en cuanto la ley del agua, el reemplacamiento, este carro tiene reversa”, precisó.



Terrenos baratos



Luego de que evidenciaron que el estado vendió terrenos a la empresa Constellation Brands, en 11 pesos el metro cuadrado, el gobernador aseguró que no regalaron nada y todo fue hecho conforme a derecho.



“Muchos estados de la nación dan los terrenos para promover la inversión y no es el caso de nosotros, los predios se rigen con una política de apoyar, pero se hace s través de una negociación de la Comisión Estatal de Avalúos”, dijo.



Aseveró que en Baja California no regalan terrenos, sino que los aportaron a un precio y dieron facilidades para que las empresas se animen a venir a la entidad y así generar empleos.



En ese sentido precisó que las políticas han sido exitosas, pues cuando llegó había una tasa oficial de desempleo según Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), del 5.9%, actualmente bajó al 2.3%.