Precio internacional del petróleo mantiene altos los costos de la gasolina

MEXICALI, Baja California(GH)

Por el momento la caída en el precio del dólar no impactará al costo de los combustibles como se habría previsto, dado que los precios del petróleo a nivel internacional se mantienen a la alza.



Aunque en ocasiones anteriores se habría comentado que con la liberación de los precios de los combustibles los costos de la gasolina dependerían de las variaciones del mercado internacional (precios del petróleo, mercados, cotización del dólar, etc.), la caída de alrededor de 70 centavos al precio de la moneda americana por el momento no tendrá afectaciones en el precio de la gasolina en Mexicali, señaló el presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Rubén Márquez Espinoza.



Esto se da porque a pesar de la mejora en la cotización del peso a nivel internacional, los precios del petróleo a nivel internacional continúan a la alza, lo cual impide la posibilidad de bajar el precio.



“Es que ha estado subiendo el petróleo pues, y estuvo como 15 días el dólar alto” comentó el empresario gasolinero “esperemos que baje ahora que bajó el dólar, a ver si es cierto que baja”



De acuerdo a lo que comentó Márquez Espinoza, por el momento se prevé que los precios de los combustibles continúen por el mismo camino que han llevado desde el arranque de 2018, con aumentos graduales casi todos los días.



Para que se pudiera dar una reducción en el precio de los combustibles, señaló el empresario, debería continuar la tendencia a la baja de la moneda americana, a la cual se debería sumar una reducción de los costos internacionales del petróleo.