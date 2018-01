Preocupa a clúster gastronómico de BC violencia en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La ola de inseguridad que vive en Tijuana no ha afectado la actividad turística, pero es una problemática que no se debe negar, manifestó el presidente del clúster gastroturístico de Baja California, Martín Muñoz Avilés.



“Es un tema que lo hemos estado comentando, a pesar de la alta incidencia en el tema de inseguridad y de muertes muy violentas, eso es algo que no ha permeado directamente al sector turístico tal cual”, manifestó.



Mientras que en enero de 2017 en Tijuana se registraron 103 homicidios, este fin de semana ya se rebasó la cifra a más de una semana de concluir el mes.



“No es algo que tengamos que negar, ni tampoco bajar la guardia porque entonces seríamos muy irresponsables en no señalar las cosas que están pasando negativamente”, dijo.



“Pero siempre abonar en unirnos, seguir trabajando de la mano y ver qué es lo que podemos hacer para minimizar esa nota negativa que se puede ir afuera de Tijuana”, agregó.



Muñoz Avilés sostuvo que los turistas tienen claro qué es lo que está sucediendo en la ciudad, y que es un tema que sucede en cualquier parte de la República, y del mundo.



“Los sectores se están uniendo perfectamente bien para poder promover internamente en sus nichos de mercado la situación que está pasando en la ciudad”, apuntó.