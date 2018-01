Revisan accionar de policías en enfrentamiento con manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Los agentes de la Policía estatal que se enfrentaron con piedras a manifestantes, serán investigados y de comprobarse un fallo en la acción, se sancionarán, explicó Francisco Rueda Gómez.



El secretario general de Gobierno precisó que la Se- cretaría de Seguridad Pública Estatal revisa los protocolos aplicados por los agentes.



Al mismo tiempo, dijo que la presencia de policías y detención de manifestantes fue por invasión y agresiones de los mismos. “Nadie puede violentar el estado de derecho, sea quien sea, debe revisarse y sancionarse como debe ser”, precisó.



El secretario “condenó” que un grupo de personas sigan una agenda política que no representa el sentir de los ciudadanos. “Se les respeta su libertad de decir que no están de acuerdo, pero ese respeto a la libertad de expresión debe ser también para los terceros y no pueden aventar rocas a la fuerza pública…”.



“Es un acto que no debe de suceder y se debe actuar con firmeza para hacer respetar el orden y estado de derecho”, precisó. Al mismo tiempo agregó que tampoco se permite que los policías arrojen piedras, aunque dijo que no falló la inteligencia táctica. “Quienes iniciaron provocando, agrediendo y arrojando piedras, agua y tierra, fueron los manifestantes...”.