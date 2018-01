Destina Gobierno del Estado MDP a ex burócratas

TIJUANA, Baja California(GH)

Por concepto de pensiones y jubilaciones, el Gobierno de Baja California pagó durante el año 2017, la cantidad de 4 mil 717 millones de pesos.



Dicha cantidad es repartida entre los 11 mil 388 ex trabajadores de la burocracia y magisterio que reciben mensualmente su dinero en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali).



“El 2017 fue un año histórico para el Gobierno del Estado, ya que es la primera ocasión en un año que se entregan más de mil jubilaciones para un solo gremio (magisterio), es la primera vez que damos mil 193 jubilaciones”, declaró el subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales de Issstecali, Joan René Jattar Colio.



En el caso de la burocracia fueron 536 jubilaciones, señaló que fueron menos porque es más grande la cantidad de solicitudes que tienen del área de magisterio, en donde no tienen “tanto” rezago.



Además, resaltó que las pensiones y jubilaciones puntualmente se pagaron durante todo el año, ya que el Gobierno del Estado está haciendo un gran esfuerzo de atender dicha prestación.



Para este año 2018, el Issstecali tiene programadas más jubilaciones y pensiones, sin embargo, en los próximos días tendrán reuniones técnicas con la Secretaría de Finanzas y la Sección 37 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, para establecer el calendario de cómo se otorgarán.



“Con la incorporación de estas jubilaciones el monto (a pagar anualmen te) subiría, ahorita no sería tan preciso determinar el monto exacto porque está en funciones de la calendarización… eso nos determinaría el monto a aumentar”, comentó.



LAS MENSUALIDADES



En promedio las mensualidades en burocracia oscilan entre los 30 mil pesos, dijo, y en cuanto al magisterio, como es gente que se jubiló como directores, inspectores, etcétera, las cantidades aumentan mucho más.



De acuerdo con el portal de transparencia del Issstecali en el listado de jubilaciones y pensionados existen ex trabajadores que reciben arriba de 400 mil pesos al mes.



Tal es el caso de José Luis Esparza Alonso que recibe 484 mil 894 pesos, así como Diana Quijano Aguilar y Ramiro Estela Huape a quienes cada mes les llega un cheque de 436 mil 685 pesos.



GASTO NO AFECTA, ASEGURAN



El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, al ser cuestionado sobre si afecta el gasto tan fuerte que se hace en este rubro, respondió que no, pero el rezago que hubo por varios años fue lo que ocasionó un problema serio.



“Uno pudiera entender que no hay recurso que alcance pero también hay obligaciones, y se tienen que cumplir”, manifestó.



Mientras que Jattar Colio aseguró que el gasto no afecta los servicios médicos, explicó que el Issstecali tiene tres fondos, el de pensiones de burocracia, el del magisterio y el de servicios médicos, los cuales, aseguró, no se mezclan al ser independientes.



EN DATOS



11,388 ex trabajadores de la burocracia y magisterio recibieron su pensión en 2017 por parte de issstecali



1,193 jubilaciones otorgó el issstecali al magisterio en 2017.



536 jubilaciones otorgó el issstecali a burócratas en 2017