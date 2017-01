Clases regulares en Mexicali el lunes 23 de enero

(GH)

Ante los pronósticos meteorológicos favorables en la capital del Estado, a través del Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a la comunidad educativa que en Mexicali se desarrollarán las clases y actividades docentes de manera habitual el día lunes 23 de enero.



Al respecto el Secretario de Educación y Bienestar Social, Dr. Mario Herrera Zárate, señaló que en lo referente al resto de los cuatro municipios del Estado (Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada) se suspenderán clases y actividades docentes por las lluvias y las condiciones no favorables para la realización de dichas actividades.



El funcionario educativo recordó que únicamente Protección Civil del Estado y el Sistema Educativo Estatal en coordinación, podrán girar instrucciones o indicar acciones a implementar relacionadas con la suspensión de clases o la realización de las mismas actividades.



Herrera Zárate exhortó a la comunidad de todo el Estado seguir atentos de los medios de comunicación, para informarse sobre las instrucciones de las Direcciones de Protección Civil de los Municipios y del Estado, siguiendo las recomendaciones que se publican a través de los portales oficiales para salvaguardar la integridad de las familias.



Aseguró que para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.



Por último, informó que mediante la Línea Educativa los bajacalifornianos podrán compartir reportes relacionados con incidentes en centros escolares por encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, cortos circuitos, estructuras metálicas inestables, etc.