Miles marchan por tercera ocasión contra el gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Nos han quitado tanto que acabaron quitándonos el miedo, expresaron miles de almas en la marcha de convocatoria nacional contra el gasolinazo y a la cual Mexicali se sumó.



Por tercera ocasión en menos de un mes, miles de ciudadanos marcharon pacíficamente y en orden en contra del gobierno federal y estatal, principalmente en rechazo al gasolinazo.



En la explanada norte de Palacio Municipal se concentraron hasta 10 mil personas y en general marcharon más de 15 mil ciudadanos, de acuerdo al reporte oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



En redes sociales las personas subieron videos y fotos desde la marcha donde afirmaron que asistieron entre 20 mil a 30 mil personas e incluso que se había superaron los 40 mil ciudadanos.



“¡Ay! De aquel que se quede en casa, que después no se queje, que se vengan”, comentó Tomás Vergara Verdugo, manifestante de la tercera edad que con una caminadora marchó toda la ruta desde la glorieta hasta la explanada de los tres poderes.



Contra cervecería



A la manifestación se sumó el grito sonoro de rechazo a la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.



Argumentaron en lonas y cartulinas que el agua es de los residentes del valle y no para una empresa privada.



“Mexicali y su valle decimos no a la cervecería”, “Los campesinos rechazamos la cervecería, ¡fuera!”, “Kiko Vega entiende, no queremos acueducto, no queremos cervecería” fueron frases expresadas en lonas y cartulinas.



Así como “El agua de BC para los Bajacalifornianos, no a Constellation Brands” y “Kiko, Mexicali es mío”.



Más detalles en la edición impresa