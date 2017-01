Ordenan mantener sin clases en zona costa por lluvias

MEXICALI, Baja California(GH)

A consecuencia de las lluvias que se registran en la mayor parte del Estado, la suspensión de clases y labores docentes de Educación Básica continuará mañana en la zona Costa, informó el Sistema Educativo Estatal (SEE).



La suspensión aplica para todos los niveles educativos en los turnos matutinos y vespertinos, solamente en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate.



Para Mexicali las clases deberán llevarse con normalidad, a expensas de qué indicaciones emita Protección Civil y del comportamiento de las condiciones climáticas.



La suspensión de clases y actividades, es con el fin de prevenir la integridad y seguridad de los menores, así como de docentes y personal administrativo de los planteles.



Para la capital del estado, hasta el momento los pronósticos del clima indican que las condiciones para llevar a cabo las actividades escolares son favorables.



Sin embargo, se exhorta a los padres de familia permanecer en constante monitoreo de anuncios del SEE en lo relativo a la jornada escolar para el día lunes.



El SEE precisó que en coordinación con Protección Civil del Estado, serán los encargados de emitir las debidas instrucciones o acciones a implementar relacionadas con la suspensión de clases.



Así como de la realización de actividades al aire libre en aquellas zonas donde la intensidad de las lluvias pudiera poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa.



Para mayor información o emitir reportes de daños en planteles escolares, está la Línea Educativa de Información Oficial del SEE (01 800) 788 73 22, la dirección electrónica www.educacionbc.edu.mx y su página oficial