Cedió Congreso infraestructura a particulares

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de la abrogación de la Ley del Agua, existe un dictamen aprobado por el Congreso Estatal que permite a empresas particulares operar la infraestructura hidráulica del Estado, explicó el ex diputado Juan Manuel Molina García.El dirigente municipal del Partido Movimiento Ciudadano dijo que el 19 de diciembre, día de la aprobación de la Ley del Agua, se aprobó el dictamen 62 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.Este era resultado de una iniciativa presentada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid en donde pedía que se refrendaran los contratos de Asociación Público-Privada celebrados con seis empresas.Los contratos eran específicos para la administración, operación y explotación de las desalinizadoras de San Quintín, Ensenada y Playas de Rosarito.Además se incluía la planta potabilizadora llamada “La Nopalera” en Tecate, parte de la red pluvial de Mexicali y de la red de distribución de agua en Ensenada “Hicieron la Ley del Agua para validar lo que la Ley de las Asociación Público Privada (APP) no les permite”, explicó, “que era en este caso concesionar un servicio público como el agua”.Molina García indicó que abrogaron la Ley pero seguían vigentes los contratos de Asociación Publico-Privadas que fueron aprobados por el Congreso.Inclusive, dijo el ex diputado, se autorizó el endeudamiento de la Comisión Estatal del Agua y las Comisiones Estatales de Servicios Públicos por 500 millones de pesos solo para los accesorios financieros.Con esto, las empresas particulares que recibirían la infraestructura podrían explotar por hasta 30 años los recursos hidráulicos del Estado.“Es el inicio de la privatización en el Estado porque aún sin Ley del Agua, al dictamen 62 lo van a tratar de sostener en la Ley de las APP, la cual no tenía bases para administrar situaciones que no son del interés de la sociedad”, expresó.