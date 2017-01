Temen en San Felipe muerte de más ballenas

SAN FELIPE, Baja California(GH)

Luego de que una ballena murió en el puerto de San Felipe, el acontecimiento fue atribuido a una marea roja, por lo que pescadores consideran que habrá una fuerte mortandad marina en las próximas semanas.Así lo explicó Sunshine Rodríguez Peña, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto, quien aseguró que la ballena varada se encuentra cercana a su predio.La ballena inerte sigue varada en la costa del puerto, ya que no la han podido regresar al mar, debido a la inmensidad de su cuerpo, pues mide más de 30 metros de largo según el pescador Rodríguez. Sunshine señaló que se han detectado más de cinco ballenas en el puerto, sin embargo las autoridades como la Marina o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ), no han dando alguna información oficial sobre esto.“Ya vamos en la quinta ballena que se identifica muerta, estamos considerando que es por altos niveles de saxitoxina, es decir, marea roja que anda allá afuera, y no, nomás van a ser ballenas, serán muchos delfines, pájaros, otra mortandad grande”, declaró.A partir de la primera ballena muerta se empezaron a buscar más animales, por lo que detectaron el resto de las ballenas mencionadas por el presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto.Detalló que la marea roja es un proceso natural, sin embargo hay varios factores que revisar, ya que puede ser alimentada por la contaminación de metales pesados, por eso es importante hacer un estudio y descubrir porque está saliendo con más densidad.Cada año ha ido aumentando la fuerza de la marea roja, lo que provocó la alerta de mariscos Vivaldi, y así se ordenó cerrar la venta de ellos, que es todo lo de concha, hasta que no se hagan estudios pertinentes, aseguró Sunshine.