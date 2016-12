IP se oponen a aumentos sin plan de recorte de nómina

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo general a aumentos de impuestos y derechos sin un plan de ajuste y recorte presupuestal en el gobierno estatal y municipal, fue emitido por el sector empresarial.



Reducción de Nómina



“Debemos de exigir un mejor servicio”, expresó Francisco Fiorentini Cañedo, Presidente de Coparmex.



La crítica fue contra incrementos al ciudadano basados en la inflación como la tarifa del agua, pero que se contraponen con aumentos salariales del 10% a la burocracia.



“Deben también anunciar cuáles serán los programas de reducción de gasto, de prejubilación y de reducción de nómina”, dijo.



Un ejemplo que emitió fue el aumento del 10% a la recaudación del predial que equivale a un ingreso extra de 32 millones de pesos anual, contra un 10% de aumento a la clase burócrata que equivale a 240 millones de pesos anuales.



En tema de Ley del agua, coincidió en que el servicio no se privatiza y que en uno de cada tres hogares no se paga el agua.



“El derecho universal del agua suena muy bonito plasmado en las leyes, pero nos cuesta, ahora podrán cortar el agua, pero habrá una toma comunitaria para poder mover con baldes y recipientes el líquido”, explicó.



¡Ya párale!



José Manuel Hurtado Montaño, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali afirmó que los incremento en impuestos, derechos y tarifa del agua es un golpe adicional a la economía de los ciudadanos y del comercio.



“Ya párale gobierno, la verdad está muy sacrificado para todos los bolsillos, es un golpe más y ya no aguantamos tanto aumento”, comentó.



Más detalles en la edición impresa