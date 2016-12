Hacen paro por pago incompleto de aguinaldo

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Por la falta de un aguinaldo completo cientos de empleados de la empresa Onion King realizaron un paro laboral el pasado 20 de diciembre, tras afirmar que el monto no corresponde a lo que la Ley indica que se les debe depositar.



Ante ello, un grupo de trabajadores acudió este miércoles a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presentando boleta de pago en mano, en la que la cantidad depositada no supera a una semana de sueldo.



“Estamos buscando que nos entreguen lo que nos corresponde de aguinaldo, que son dos semana de sueldo, así nos los han dicho los abogados, lo que nos están entregando no es ni lo de una semana de trabajo”, expresó la señora Guadalupe Hernández tras recordar que gran parte de este martes y miércoles las instalaciones fueron tomadas por el personal inconforme.



Por una parte, son más de 400 personas al interior de la mancha urbana las que en común están inconformes con el pago del aguinaldo, a éstas se le suma otra cantidad de trabajadores de una empresa del valle, propiedad del mismo grupo de personas.



“De entrada la empresa se esperó hasta el último día para depositarnos y lo hacen con un pago incompleto, entonces creemos que no es lo justo, por eso es que venimos a poner una denuncia”, manifestó.



Por su parte, otro de los empleados señaló que se acercaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacer publicó la falta de un seguro médico para la mayoría de los empleados.



“Durante muchos años hemos pedido que nos pongan seguro pero no nos cumplen, hoy que además nos limitan el aguinaldo es hora para sumarlo a una denuncia”, declaró de manera anónima.