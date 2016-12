Ley de agua se aprobó al vapor: Canacintra Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

A los industriales nos preocupa que una ley de alta importancia para el Estado, se haya aprobado al vapor y sin tener el debido consenso, lo anterior lo declaró Juan Ignacio Gallego Topete, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Mexicali, al referirse a la recién aprobada Ley de Agua por parte del Congreso del Estado.



¨Es una ley que a todas luces parece que fue aprobada al vapor y sin realmente tener un consenso ciudadano, mesas de trabajo, foros de análisis y retroalimentación de organismos empresariales y ciudadanos¨, enfatizó Gallego Topete.



Estamos conscientes, dijo, que la ley de Agua del Estado data de 1969, aunque con muchas enmiendas, era una ley que sí se requería actualizar y precisamente por lo anterior, debió haber tenido una base mucho más importante de consenso ciudadano.



Continuó, ¨Nos extraña mucho que una ley tan importante no haya tenido el consenso necesario, en donde no hubo acercamientos por parte del Gobierno del Estado, ni del Poder Legislativo con los sectores empresariales para discutir el tema¨.



De igual manera, aseguró, no existió el análisis del tema en el consejo consultivo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESMP) al que pertenece CANACINTRA.



Respecto a posibles incrementos, el líder de los industriales de Mexicali, precisó que el sector privado, en particular CANACINTRA, no estará de acuerdo en incrementos a los costos del agua, mientras estas propuestas no vayan de manera simultánea amarradas con un programa de reducción de costos y sobre todo de un programa de reducción de cartera.



De manera paralela, dijo, si bien es cierto que las experiencias de privatización, apertura y/o concesiones no han sido siempre exitosas, es importante que puedan transitarse algunos esquemas en donde el sector privado pueda participar, pero estaremos totalmente en desacuerdo si en el reglamento de la ley no se establecen reglas claras y transparentes para la participación del sector privado.



Será necesario, finalizó, que existan los candados para que no se de el influyentísimo, el compadrazgo o se preste para negocios sin transparencia y también será indispensable la creación de un Consejo Consultivo Estatal del Agua.