Diputados aprueban nueva Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

La nuevacontempla incrementos directos a la tarifa del agua potable, ajuste mensual en base a la inflación y la participación de inversión privada a través de concesiones.En los artículos 88 y 94 se contempla reducción o suprimir el servicio del agua potable, la ley señala que si en los primeros 30 días no se paga el consumo se aplicará un reductor, y sin pago en plazo de 90 días se suspende por completo el servicio de agua.Las tarifas se actualizarán mensualmente, de acuerdo al Artículo 117, en base al índice nacional del precio al consumidor emitido por Inegi.La fórmula a aplicar de la ley dice que se calculará: De acuerdo al último mes inmediato anterior al mes por el cual se hace el ajuste, entre el citado Índice del penúltimo mes inmediato anterior al del mismo mes que se actualiza.El capítulo XII de las infracciones y sanciones en el Artículo 152 señala la facultad de suspensión del agua potable para el sector doméstico, y en el Artículo 156 se prevé la suspensión para el sector industrial y comercial por incumplimiento de pagos.Los pagos por el servicio del agua tendrán carácter fiscal, estipula el Artículo 115.Destaca la ley exenciones donde no se cortará el agua en el caso de jubilados, pensionados, adultos mayores, madres y jefas de familia o personas con discapacidades o que tengan a su cargo un familiar con discapacidad.Tampoco se podrá suspender el servicio a las instituciones de educación básica o prestadora de servicio de salud pública.Las comisiones estatales de servicios públicos desaparecen como paraestatales independientes, en Mexicali se forma la Zona Metropolitana, los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada se unifican en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la Zona Costa Organismo Metropolitano.El Artículo 20 estipula que será el Gobernador del Estado quien nombre y remueva libremente al director general del Organismo Operador Metropolitano.El capítulo VIII de la participación del sector privado en su artículo 47 señala que los particulares y las organizaciones de los sectores social y privado podrán participar en la prestación total o parcial de los servicios públicos.Así como en el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, la administración, operación, y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos de agua en bloque agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.En el apartado IV precisa que la ejecución aplica para obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con los servicios públicos de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado, alejamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo el financiamiento.Los derechos se otorgarán al sector social o privado previa concesión que otorgue el órgano metropolitano mediante licitación pública.El sector privado de acuerdo al Artículo 48 podrá participar en contratos de obra pública y prestación de servicios, contrato para proyectos, financiamiento, construcción, aportación de tecnología.•Catalino Zavala Márquez, de Morena•Jorge Eugenio Núñez Lozano, del PBC•Luis Moreno Hernández, del PES•Claudia Agatón Muñiz, del PT•Alejandro Arregui Ibarra, del PRI•Bernardo Padilla Muñoz, del PRI•Patricia Ríos López, del PRI•Benjamín Gómez Macías, del PRI•Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, del PRI•Víctor Manuel Morán Hernández, de Morena•Rocío López Gorosave, del PRD•José Félix Arango Pérez, del PAN•Andrés de la Rosa Anaya, del PAN•Irais Vázquez Aguiar, del PAN•Eva María Vásquez Hernández, del PAN•Carlos Torres Torres, del PAN•Ignacio García Dworak, del PAN•Sergio Tolento Hernández, del PAN•Miguel Antonio Osuna Millán, del PAN•Mónica Hernández Álvarez, del PAN•Trinidad Vaca Chacón, del PAN•Alfa Peñaloza Valdez, del PAN•Raúl Castañeda Pomposo, del PAN•Victoria Bentley Duarte, del PAN•(A favor en lo general con una adenda en los particular)•Job Montoya Gaxiola, de Movimiento Ciudadano •(A favor en lo general y en abstención en los artículos 7, 8 y 9)•Tarifa por consumo mínimo de hasta 5 metros cúbicos•Doméstica sube de 54.53 pesos a 66.02 pesos.•En le valle sube de 52.70 pesos a 66.81 pesos•La Industrial, comercial, gubernamental y no doméstica sube de 174.28 pesos a 211 pesos.•En el valle la industrial, comercial y no doméstica sube de 242.18 pesos a 293.20 pesos.•Tarifa por consumo mínimo de hasta 5 metros cúbicos•Doméstico sube de 83.50 pesos a 99.50 pesos•Industrial sube de 287.30 pesos a 342.37 pesos•Tarifa por consumo mínimo de hasta 5 metros cúbicos•Doméstico se ajusta a 67.93 pesos•En poblados y ejidos se ajusta a 40.76 pesos•La Industrial se ajusta a 465.27 pesos•En el valle para el sector industrial se ajusta a 279.17 pesos•Tarifa por consumo mínimo de hasta 5 metros cúbicos•Doméstico se ajusta a 99.50 pesos•Industrial se ajusta a 342.37 pesos•Tarifa por consumo mínimo de hasta 5 metros cúbicos•Doméstico se ajusta a 69.03 pesos•Industrial se ajusta a 458.90 pesos