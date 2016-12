Personaje 2016: Impulsa transparencia y combate a la corrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

Por su impulso, señalamientos y acciones para impulsar la transparencia y combatir la corrupción e impunidad, el presidente de Coparmex, Francisco Fiorentini Cañedo es distinguido como empresario del año por LA CRÓNICA.



El próximo 31 de diciembre culminan sus dos años de presidir la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali donde desarrolló dos Foro Eleva.



El primero en 2015 bajo el análisis y discusión del alto costo de la burocracia para las finanzas municipales y el aumento de plazas del sindicato como factor que inhibe la inversión pública.



Para el 2016 el Foro se desarrolló bajo el tema de la transparencia como vía de combate contra la corrupción y la impunidad, factores que inhiben la competitividad en el país.



Como iniciativa de Coparmex, se formó la campaña ¡Ya Estuvo Bueno! La cual tenía ejes rectores de transparencia.



Bajo lemas como “la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa”, donde destacó que a la campaña se sumaron todas las cámaras empresariales, incluyendo al Consejo Coordinador Empresarial.



Entre las propuestas destacó la de reducir cada año, un 5% del gasto en nómina del ayuntamiento para sanear las finanzas y al final se ahorraría 250 millones de pesos para uso en obras públicas.



Se interpuso un recurso de amparo contra 120 bases otorgadas por el XXI Ayuntamiento que fueron catalogadas por el Sector Empresarial como ilegales.



De manera histórica se dio entrada a la solicitud de amparo de un órgano empresarial contra un gobierno, donde cabe destacar que el recurso aún continúa en análisis por el tribunal federal.



Se emitió un pronunciamiento en contra del aumento de los salarios de los consejeros electorales del Instituto Estatal

Electoral, así como una negativa a recibir un bono de productividad y aguinaldos.



Un rechazo a un endeudamiento del Municipio para sanear la deuda ante Issstecali a través de un crédito bancario fue emitido bajo el argumento que sería de mayor costo al erario durante un plazo de 20 años causado por una mala administración y comprometiendo las participaciones federales.



Se implementó el programa alemán de educación dual que consiste en capacitar a 500 trabajadores estudiantes de nivel técnico y posteriormente a través de la empresa donde laboral, facilitar que culminen sus estudios universitarios y permanecer en la empresa simultáneamente.



“Fueron dos años que se fueron rápidos pero que me dejan mucho aprendizaje”, finalizó.



EL PENSAR DE FIORENTINI



Los organismos empresariales tenemos que se más críticos, fuimos damas de compañía y debemos dejar de serlos.



Celebro que hayamos sacado el desplegado en contra del incremento del 10% de aumento salarial a la burocracia.



Debemos impulsar temas como la iniciativa ciudadana del sistema estatal anticorrupción y que el fiscal sea ciudadano y no puesto por el gobernador para tener una posibilidad real de castigos a los malos políticos y los males empresarios Somos lo que hacemos, hagamos más porque la ciudad bien vale la pena, Mexicali es nuestra casa grande.



Ya no se vale una sociedad donde un ciudadano vaya de la casa a la oficina, debemos de participar.



Participar en las escuelas, los parques, las iglesias, construir una sociedad más fuerte, más participativa, somos lo que hacemos y también lo que hemos dejado de hacer.



Mexicali castiga a las futuras generaciones porque no hemos realizado lo que debemos de hacer, desde el empresario acaudalado hasta el hombre de salario económico.



¿Quién es?



Francisco Fiorentini Cañedo Gerente del Parque Industrial Mexicali (Pimsa) Presidente del Patronato de Cruz Roja Ex director del Patronato de Fiestas del Sol