Personaje 2016: Apoya a la comunidad vulnerable

MEXICALI, Baja California

Por su trabajo con la comunidad vulnerable en la zona de tolerancia del Centro de la Ciudad y altruismo a través del Centro Comunitario de Bienestar Social (Cobina), Altagracia Tamayo Madueño es reconocida como la líder social del año por parte de LA CRÓNICA.



Desde hace 6 años se integró como una Asociación Civil pero como organización no gubernamental se encuentran trabajando desde hace 19 años con indigentes, adictos, trabajadores sexuales y demás población que reside en zona centro.



Para finalizar el 2016, abrirán un albergue para migrantes o deportados en un ex hotel ubicado sobre la calle Jalisco para atender a la población flotante que busca el sueño americano.



¿POR QUÉ HACER TODO ESTO?



Yo vengo de rancho, mis padres son migrantes, venimos de Sinaloa, recuerdo cómo fue difícil para nosotros tener un trabajo aquí, mis padres batallaron, y saber cómo es dormir debajo de un árbol.



Tener un cuartito para mi familia cuando éramos muchos, yo en mi juventud rebelde, quien me recibió fue el tango, a los 16 años me salí de mi casa, yo sé qué es comer comida que tiran los chinos, hurgar entre la basura, dormir entre el parque de la Colón, tomar agua que te dé diarrea por tres días, por todo eso es que lo hago.



Porque creo que necesitamos creer en el ser humano, creer en la gente, son personas que han caído por que no tienen mucha voluntad, han tomado malas decisiones.



Me han preguntado si me arrepiento de algo en la vida, y creo que en no haber planificado cuando me iba a independizar, cuando eres joven te sales de la familia y no regresas y puedes ser presa de la trata de personas, drogas y prostitución, esa es la realidad Por eso hago esto, es el sueño que comencé hace 24 años, no pierdo la esperanza en el ser humano, me caigo y me desaliento, pero con uno que pase y le pueda dar un buenos días, un plato de avena, con eso me siento feliz.



Cuando llegamos aquí, Mexicali nos recibió con los brazos abiertos en 1953 que llegó mi padre, antes era mucha hermandad y ahora ya no nos conocemos, esa es la falla de la sociedad.



¿A QUIÉN AGRADECES?



Agradezco a Dios por tenerme de pie después de dos trombosis generales.



A la gente en el camino, los compañeros que ya no están, a los que están, al gobierno que ha ayudado como ha podido, a la gente y comunidad en general que nos apoya con alimento, con ropa que ellos ya no van a usar y la traen para nuestra gente.



Hay gente que damos la cara pero es mucha más gente la que está detrás de nosotros, gracias a los adictos que nos regalan media caja de tomates porque trabajaron.

A todos se los agradezco y a la vida por ser lo que soy, ahora puedo decir que ¡vida nada te debo, vida estamos en paz!



LA LABOR DEL 2016



A través de Cobina se brindaron apoyos a la comunidad del Centro de la ciudad en la zona de tolerancia.



Se formalizó el convenio con la jurisdicción sanitaria para realizar prueba de VIH sida y sífilis.



Convenio de colaboración con Liconsa para tener un módulo de venta de leche a bajo precio para la gente de escasos recursos, por una cuota de 11 pesos cuando el precio real es superior a los 27 pesos.



Se fortaleció el comedor de Sedesol con más equipo y utensilios, además se apoyó al flujo de migrantes haitiano donde se realizaban 150 comidas diarias gratuitas y algunas con cuotas de 10 pesos por alimento.



Se aumentó el padrón de beneficiarios de connacionales, centroamericanos y haitianos.



Para finales de diciembre se abrirá el albergue para deportados y migrantes de flujo temporal en un ex hotel abandonado en la calle Jalisco.



¿Quién es Tamayo?



Trabajadora social Presidenta del Consejo Binacional por la Diversidad Sexual Integrante del Comité de Orgullo Responsable de Cobina AC.