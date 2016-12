Participa abogada Cordelia Casas en el Cobertón

MEXICALI, Baja California(GH)

La delegada en Mexicali de la Barra Estatal de Abogadas, Cordelia Casas Gámez, participó en la campaña ‘Cobertón Navideño 2016’.



Con una donación de más de 50 cobijas, Casas Gámez, se une a este proyecto organizado por PERIÓDICO LA CRÓNICA.



Este con el fin de brindarles un poco de calor a todas las comunidades más necesitadas de Mexicali, a través de cobijas, chamarras y suéteres.



“Es muy importante, ya sea de manera particular, asociaciones civiles, incluso el mismo gobierno que se una a este tipo de proyectos”.



“Hay mucha gente que lo necesita, sobretodo en esta temporada, que no tiene muchas veces un techo donde pasar las noches frías”, compartió Casas Gámez.



En días pasados se registraron bajas temperaturas fuertes en la región, llegando hasta los 5 grados centígrados, por eso la importancia de ser parte de estas campañas.



“Últimamente las noches han estado muy frías, entonces invitar a los demás ciudadanos que de manera particular vengan a apoyar este proyecto”.



También invitó a que los cachanillas se unan para organizarse y brindar otro tipo de apoyos, llegar a otros grupos vulnerables.



“Los mexicalenses tienen mucha necesidad y hay que apoyar en otras campañas, como llevar comida, ropa y juguetes, ya que hay niños que no esperan recibir algo esta Navidad”, culminó la abogada.