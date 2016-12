Coordinadores dan puntos de vista

MEXICALI, Baja California(GH)

Son distintas las versiones de los coordinadores del PRI y el PAN en referencia a la Ley del Agua tras su aprobación durante la madrugada del martes en el Congreso del Estado.Carlos Torres Torres, coordinador de la fracción panista, manifestó que esta Ley busca ejercicios innovadores que permitan al Estado obtener los recursos que en este momento no tienen para generar alternativas de suministro de agua.En ese sentido va la construcción de las desaladoras en Isla de Cedros y Rosarito, por lo que se seguirá impulsando ese tipo de proyectos, agregó.En ningún momento se quita la protestad que tiene el Estado, sino se están buscando alternativas que fortalezcan las finanzas estatales, reiteró el legislador.Sobre los 10 votos en contra que tuvo la iniciativa, señaló que los diputados que votaron en ese sentido no quisieron asumir la responsabilidad y prefirieron quedarse en una posición cómoda.Dijo que no están en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores de ninguna de las comisiones, ya que lo único que se hará es una sustitución de patrón, respetando la antigüedad y los derechos de los empleados.Añadió que los subsidios se mantendrán para cierto grupo de personas previo a un examen socioeconómico, pero que los cortes de agua se harán a los tres meses de no pagar el servicio.Carlos Torres Torres.El coordinador de la bancada priista, Alejandro Arregui Ibarra, dijo que se trataba de una Ley que compromete el destino de un bien público como el agua.Comentó que el cuerpo legal de la bancada priista está analizando el tema para ver si es viable interponer un recurso de inconstitucionalidad.La iniciativa da la oportunidad de concesionar total o parcialmente el servicio o suministro del sistema de agua potable, mencionó, y si eso no es privatización entonces el Ejecutivo debió explicar su concepto.Señaló que si desaparecen las comisiones de servicios públicos quiere decir que ya no será un servicio público, sino que habrá un ente que lo operará.Lamentó que un tema de tanta relevancia se haya aprobado vía “fast track” y haya sido procesado para su votación a escasos 10 días de haber sido presentado ante el Congreso.