Advierte SAT sobre el fraude de los "engomados" para autos "chocolate"

MEXICALI, Baja California(GH)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió sobre los “engaños” en supuestas autorizaciones para circular vehículos extranjeros en la franja fronteriza.



“La autoridad tributaria reitera que no existe ninguna autorización para la circulación de vehículos extranjeros cuya permanencia definitiva en el País es ilegal”, señala el comunicado.



Alertó además a la población en general sobre diferentes asociaciones y empresas “que engañan a la ciudadanía con engomados y placas que supuestamente permiten la circulación en el país de vehículos importados cuya estancia permanente es ilegal”.



“Esta práctica engañosa afecta el patrimonio familiar de los mexicanos y loslleva a la comisión de un posible delito, cuyas consecuencias pueden incluir el embargo y pérdida del automóvil, así como la imposición de multas”, reza el comunicado.



El Servicio de Administración Tributaria ha identificado el uso ilegal de placas y engomados que no están autorizados, proporcionados por agrupaciones que lucran con las necesidades de los contribuyentes.



“Los propietarios de vehículos usados pueden acercarse con un agente aduanal o en el Portal del SAT www.sat. gob.mx para conocer los requisitos y procedimiento para la importación de manera legal”.



PROPONEN SOLUCIÓN



Diputados en la Cámara de Diputados buscan atender la problemática de los autos “chocolate” a través de una campaña de regularización y emplacamiento para vehículos ya internados en la franja Norte.



Con esto, piden simplificar trámites en las aduanas y modificaciones arancelarias para autos con placas fronterizas, destinado a apoyar a la clase trabajadora y excluyendo los autos de lujo en este esquema.



Apenas el pasado 3 de octubre, los legisladores federales se reunieron con funcionarios de Hacienda encabezados por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher y el jefe de servicio del SAT, Osvaldo Santín.



En la reunión, dijo, les fueron expuestas las repercusiones negativas que ha tenido en la frontera norte el endurecimiento de las políticas de importación, así como el encarecimiento del costo de las mismas, lo cual ha derivado en un auge de vehículos ilegales, conocidos como “chuecos” o “chocolates”, dijo.



La propuesta fue entregada el viernes 6 de octubre y el programa tendría una vigencia específica, además que se implementaría sólo en:- Baja California: Todos sus municipios. - Baja California Sur: Todos sus municipios. - Sonora: En la región parcial del Estado de So- nora y en los municipios de Cananea y Caborca. - Chihuahua: Cd. Juárez, Ojinaga, Ascen-sión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero. - Coahuila: Acuña, Pie- dras Negras, Guerrero, Hi- dalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. - Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama. - Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamo- ros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.