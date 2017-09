Hacienda y partidos políticos analizan cómo donar

MEXICALI, Baja California(GH)

El destinar recursos de partidos políticos a damnificados del terremoto de 7.1 grados se analiza la modalidad jurídica desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó María Luisa Flores Huerto.



La presidente del Instituto Nacional Electoral en Baja California detalló que los partidos políticos ya se encuentran en mesa de análisis con Hacienda para encontrar la modalidad de donar sin caer en la ilegalidad.



Detalló que el INE por naturaleza no tiene la facultad de destinar recursos a fines distintos que no sean los partidos y ellos a su vez, no pueden gastar en otros aspectos que no sean el ámbito electoral.



Por lo cual aplicar las prerrogativas a donativo, puede ser considerado como promoción de voto, lo cual es ilegal.



“No ayuda al país hacer cosas fuera de la norma”, dijo.



Flores Huerto agregó que la modalidad aplicaría para los recursos del 2018 que son entregados de manera mensual y que el dinero se estará ocupando a largo plazo con los damnificados.



“La voluntad esta y si hay voluntad se puede lograr”, señaló.