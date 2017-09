Segunda reunión para determinar mortandad de peces

(GH)

Este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación para determinar las causas que han provocado la mortandad de peces en diversos cuerpos de agua en Mexicali en fechas recientes.



El grupo de coordinación que está trabajando en la investigación de dicho suceso, está conformado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Secretaría de Salud de Baja California (ISESALUD), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Instituto de Investigaciones Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Secretaría de Pesca estatal, (SEPESCA) y por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP).



La conclusión a la que llegaron los participantes de la mesa técnica sobre las causas que originaron la mortandad de peces, fue una baja súbita de oxígeno, asociada a cambios de temperatura y la presencia de lluvias, después de realizar exhaustivos exámenes relacionados con la calidad del agua y con ejemplares de peces afectados, en el Bosque de la Ciudad, la Laguna México y el Río Hardy.



Por parte de la CONAGUA y de la CESPM se presentaron los trabajos de análisis de diversos parámetros que miden la calidad del agua, dando como resultado general, una calidad del agua aceptable para la vida acuática.



La Secretaría de Salud, concluyó que de acuerdo con resultados que obtuvieron del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), no se detectó florecimiento algal tóxico. De igual manera el SENASICA, reportó que no hubo daños de enfermedad en peces.



En ese mismo sentido, la investigación del Instituto de Ciencias Veterinarias, amplió la información con el análisis de peces afectados mediante necropsias concluyendo que no presentaron ni evidencias de daños morfológicos a simple vista ni al microscopio en tejidos y órganos, lo que siguiere que la muerte masiva se debió a cambios que generaron bajas significativas en el oxígeno.



Durante el desarrollo de la reunión, los representantes abundaron información sobre la disminución de la temperatura por esas fechas, lluvias y los días nublados, los tipos de peces que se encontraron dañados, el entorno del complejo lagunar en Mexicali así como la laguna del Bosque y el Río Hardy, para coincidir en que al momento, no se encuentran indicios de contaminantes tóxicos.



Cabe señalar, que dentro de los factores que se analizaron, están las fuertes lluvias que hicieron un lavado de los terrenos aledaños a los cuerpos de agua, lo que pudo haber influido en las condiciones de la calidad del agua, contribuyendo a la baja de oxígeno.



Por tal motivo, el grupo de coordinación hizo énfasis en la importancia de fomentar una cultura ambiental en la comunidad en general, para que evite depositar desechos en los cuerpos de agua y contribuya a mantener limpio el entorno de los ecosistemas, en beneficio de los propios habitantes.



Por último, se destaca que dentro de los acuerdos tomados, se continuará trabajando de manera conjunta en el monitoreo de calidad del agua, en la obtención de información sobre la población de peces, así como en la implementación de acciones preventivas y un plan de contingencias, con el fin de seguir un protocolo para este tipo de eventos.