Broma de mal gusto sobre niño perdido, de ser mentira: Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

La historia de un niño que perdió a sus padres en el terremoto de la Ciudad de México (CDMX), y que supuestamente tiene una abuela en Mexicali, podría tratarse de una broma de muy mal gusto de no ser cierta.



Así lo calificó el representante del Poder Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid, al señalar que han hecho verdaderos esfuerzos por parte de diferentes dependencias para encontrar al menor y a la abuela, sin tener una sola pista de su existencia.



El mensaje se hizo viral el mismo 19 de septiembre, donde una mujer publicó que tenía a un niño resguardado, con el nombre de Héctor Manuel Alcantar Sánchez, señalando que no podía mantenerlo por lo que buscaba a su abuela en Mexicali.



El mensaje especifica el nombre de la familiar oriunda de Mexicali, como María José Ruiz, además de diversos números telefónicos que no responden al ser marcados, según autoridades.