Muere agente de la Policía Estatal en el Golfo

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA(GH)

Un agente de la Policía Estatal Investigadora murió y una patrulla de la corporación fue quemada, durante un reporte de disturbios ocurridos en el poblado del Golfo de Santa Clara, confirmó el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado.



El agente sufrió un paro cardiaco y cuando una ambulancia lo llevaba al Hospital, presuntamente los habitantes le impidieron el paso a la unidad, por lo que murió en el lugar.



Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche, luego de una serie de disturbios en el poblado por supuestos pescadores relacionados con la captura de totoaba, a donde se aboco el agente, señala el reporte preliminar.



En el sitio, pobladores lo enfrentaron y quemaron la unidad en que llegó, posteriormente sufrió del ataque cardiaco que le quitó la vida.



Fuentes policiales señalaron que en el lugar se encontraban elementos de la Gendarmería y la Marina Armada de México, quienes aparentemente no intervinieron durante estos hechos.



“Parece ser que se vuelve una costumbre y se necesita mano firme, no es posible que se atente de esta forma a las autoridades en materia de seguridad pública”, expresó Enrique Reina Lizárraga, alcalde de San Luis Río Colorado.



Y señaló, “Las familias que tienen su permiso, las que están en orden no tienen ningún problema, los problemas los provocan quienes aparentemente no los tienen y aprovechan el descontrol que se ha presentado para dar autorizaciones de salir a pescar”.



El caso ha sido atraído por la Fiscalía General del Estado para que se deslinden responsabilidades, mientras tanto la identidad del oficial fallecido no ha sido divulgada y tampoco hay registro de detenidos.