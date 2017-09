Abre SAT aduana a donativos por sismo

MEXICALI, Baja California(GH)

El SAT abrió las aduanas para permitir el ingreso de donativos en ayuda para los damnificados y apoyo al desastre del sismo de 7.1 grados que afectó al sur del país.



Jacobo Corona Bolaños Cacho, administrador del SAT en Mexicali explicó que las aduanas no cobrarán impuestos al comercio exterior sobre los donativos.



No se solicitará el pedimento ni un agente aduanal y el trámite se emite en un día.



Entre los requisitos que se deben cubrir para la importación de donaciones se encuentra, que la mercancía sea donada por un residente en el extranjero y que se destine a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o salud de las personas, sectores y regiones de escasos recursos.



Únicamente bastará con que se presente ante la Aduana un escrito libre en el cual se relacione la mercancía que será donada y la entidad responsable del manejo, custodia y destino de dichas mercancías.



Siguiendo la recomendación de la Cruz Roja Mexicana, algunos de los artículos que se pueden donar son: artículos de primera necesidad, como atún, sardinas, azúcar, sal, café, sopa de pasta, verduras enlatadas, entre otros, y, artículos de higiene personal como papel sanitario, pañales de adulto y bebés, toallas femeninas, cepillos, pasta dental, desodorante, bolsas de plástico, cubetas, lámparas de mano, tapabocas y baterías, entre otros.



En el caso de mercancías sujetas a regulaciones de carácter no arancelario las Aduanas apoyarán en la gestión ante las autoridades correspondientes para la autorización respectiva.