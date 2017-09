Es la peor relación bilateral en años: Ramos

MEXICALI, Baja California(GH)

Jorge Ramos, periodista y autor mexicoamericano, fue el encargado de inaugurar la jornada de celebraciones por el 56 aniversario de Ce- tys Universidad.



Previo evento de conmemoración en presencia del Presidente del Instituto Educativo de Cetys, Igna- cio Guajardo, el Secretario de Educación en el Estado, Miguel Angel Mendoza, y la Procuradora de Justicia Perla Ibarra, el Rector del Sistema Cetys, Fernando León García, dio la bienvenida al comunicador.



“Con eventos e invitados de esta categoría, buscamos enseñar a nuestra comuni- dad cómo pensar, y no de- cirles qué pensar”, señaló. Posteriormente, Jorge Ramos se encargó de impartir la conferencia magistral ‘El futuro de México y EUA: trascendencia de la frontera y la educación”.



En su desarrollo, se encargó de motivar e impulsar a estudiantes y egresados del sistema Cetys, para no desanimarse ante el pa- norama poco optimista que se mantiene con los vecinos del Norte.



Tenemos la peor relación bilateral en años, con la amenaza de deportación masiva de jóvenes, construcción del muro fronterizo y renegociando el libre comercio ante las que el gobierno mexicano se muestra sumiso, la esperanza es el liderazgo de los jóvenes, consideró.



“No es mala suerte que en ambos países tengamos presidentes muy malos, im- populares, vanidosos. Es nuestra responsabilidad, por quedarnos callados. Hay que exigir, alzar la voz”, les invitó.



FALTA TRANSPARENCIA



Luego de la conferencia, el líder hispano en Estados Unidos se expresó respecto a la situación de la población inmigrante en ese país.



“Nunca me había tocado sentir tanto odio por parte de los vecinos, de la gente con la que he vivido tanto tiempo (…) El muro no sirve para nada, el 45% de la migración ingresa por avión o con visa, no tiene ningún sentido”, señaló.



De la renegociación del Tratado de Libre Comercio que se sostiene entre Canadá, Estados Unidos y México, Ramos consideró que los mexicanos deben exigir cuentas.