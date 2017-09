Busca DIF a supuesta abuela de niño perdido en CDMX

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informaron que activaron la búsqueda de la abuela de un supuesto niño en la Ciudad de México que perdió a sus padres.



La dependencia comentó que la representa- ción del Gobierno del Esta- do de Baja California en la CDMX, se encuentra buscando también al niño que reportaron por redes so- ciales. Sin embargo, hasta el momento los han intenta- do rastrear en los alber- gues, han llamado a los números de la publicación, sin éxito alguno.



Por parte del DIF estatal, han corrido el nombre de la abuela en diversos sistemas de información como el registro civil y de- pendencias de apoyo a per- sonas de la tercera edad, sin éxito alguno.



Según las redes, la abuela responde al nombre de María José Ruiz, el menor lleva por nombre Héctor Manuel Alcantar Sán- chez, quien perdió a sus padres en el terremoto de la CDMX. “Estamos investigan- do si existe la abuela en Mexicali, por parte de la representación de Baja California en la CDMX, están buscando al niño en los albergues”, comentó el DIF estatal.